Дожди, грозы и шквалы: где в Украине будет неистовая погода (карта)

Погода в Украине 23 августа (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине в последний рабочий день недели будет преимущественно жаркой

Погода в Украине в пятницу, 23 августа, будет теплой и комфортной для жителей некоторых областей, в то же время большая часть украинцев все еще будет страдать от жары, а кое-где пронесется грозовая стихия. Об этом свидетельствует информация сайта Украинского гидрометцентра.

Так, на Закарпатье синоптики прогнозируют грозы, дожди и порывы ветра, при этом в области будет жарко - от +29 до +31. На остальных территориях страны - без осадков.

На остальной части западного региона - приятные +23... +27, по небу будут пробегать облака, будет сухо.

Погода в Украине 23 августа (коллаж: РБК-Украина)

В северных областях будет от +24 до +26 тепла, осадки не предвидятся.

В Черкасской, Полтавской и Харьковской областях - от +28 до +30 по Цельсию.

На остальной части Центра, а также на Юге и Востоке завтра сохраниться жара - столбики термометров покажут от +29 до +34 градусов.

Почти по всей Украине ветер будет средней интенсивности - от 5-10 метров в секунду, разве-что в грозовых регионах ожидаются порывы.

В Киеве ближайшей ночью +15... +17, днем от +24 до +26, осадки не предвидятся.

Погода в Украине 23 августа (фото: meteo.gov.ua)

К слову, недавно сосед спас от гибели молодую семью во время схода селя в селе в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

Напомним, на Японию обрушился тайфун "Корса". Ветер скоростью 35 метров в секунду переворачивал движущиеся автомобили, а о побережье бились шестиметровые волны. В сети публикуют шокирующие видео стихийного бедствия.

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