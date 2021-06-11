Снова дожди и грозы: какая погода ждет украинцев на выходных

Погода в Украине в субботу, 12 июня

На востоке в субботу пройдут грозы, ночью без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +12 +15 градусов, днем воздух прогреется до +22 +25 градусов.

В южных областях грозами накроет только Херсон, в остальных областях – без существенных осадков. Ночью +13 +15 градусов, днем +24 +26 градусов. В Крыму сухо, небольшая облачность. Ночью +13 +15 градусов, днем +24 +26 градусов.

На севере кратковременные дожди днем, ночью сухо. Температура воздуха будет колебаться ночью от +13 до +15 градусов, днем от +23 до +25 градусов.

В западной части страны синоптики прогнозируют пасмурную погоду, кратковременные дожди. Ночью в регионе +12 +14 градусов, днем +22 +15 градусов.

В центральной части сухо будет в Кропивницком и районах, в остальных областях – кратковременные дожди. Ночью +13 +15 градусов, днем +23 +25 градусов.

В Киеве 12 июня без существенных осадков, небольшая облачность. Ночью в столице +13 +15 градусов, днем прогреется до +24 +26 градусов.

Карта погоды в Украине на субботу, 12 июня

Погода в Украине в воскресенье, 13 июня

В воскресенье грозы снова накроют всю территорию страны и греметь будет во всех областях, без исключения. Местами возможны ливни и град. На западе упадет температура воздуха, днем ожидается от +17 до +19 градусов, ночью +12 +15 градусов.

В центральной части и на севере ожидается усиление ветра, местами – сильные порывы. Ночью +13 +15 градусов, днем от +21 до +24 градусов.

На юге пройдут грозы, ночью без существенных осадков. Температура воздуха в Одессе упадет до +21 +23 градусов, в остальных областях от +23 до +26 градусов. В Крыму кратковременные дожди, ночью +14 +16 градусов, днем +23 +25 градусов.

В восточных областях ожидается сильный ветер, грозы. Ночью в регионе +13 +15 градусов, днем от +23 до +26 градусов.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 13 июня