Дожди еще не отступают: какие области будет заливать на выходных

Погода в Украине на выходных начнет улучшаться. Часть страны в субботу и воскресенье еще будет заливать дождями, но температура воздуха начнет постепенно повышаться.

В субботу, 9 мая, дожди пройдут по всем восточным областям. Сильные грозы будут идти от Сум до Запорожья. Температура воздуха ночью от +5 до +7 градусов, днем будет прохладно, от +14 до +17 градусов.

В южных областях небольшая облачность, без осадков. Ночная температура составит +7 +9 градусов, днем воздух прогреется до +16 +18 градусов, местами до +20 градусов. В Крыму без осадков, сухо. Ночью +6 +8 градусов, днем от +15 до +17 градусов.

На севере синоптики прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Ночью +5 +7 градусов, днем от +14 до +16 градусов.

В западных областях будет сухо, осадки не прогнозируются. Ночью в регионе +6 +8 градусов, днем столбики термометров покажут +17 +20 градусов.

В центре страны без осадков, сухо. Ночью +6 +8 градусов, днем ожидается от +15 до +17 градусов.

В Киеве 9 мая небольшая облачность, без осадков. Ночью +5 +7 градусов, днем от +14 до +16 градусов.

Карта погоды в Украине на 9 мая

В воскресенье, 10 мая, небольшие кратковременные дожди пройдут только в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. На остальной территории страны будет сухая и солнечная погода. На востоке ночью +6 +8 градусов, днем от +16 до +19 градусов.

В южных областях ночная температура воздуха составит +6 +8 градусов, днем прогреется до +17 +19 градусов. В Крыму сухо, ночью +7 +9 градусов, днем +16 +18 градусов.

На севере страны сухо, небольшая облачность. Ночью +6 +8 градусов, днем от +17 до +19 градусов.

В западных областях облачно, но без осадков. Ночная температура воздуха составит +6 +8 градусов, днем прогреется до +19 +21 градуса.

В центре страны сухо, но облачно. Ночью +6 +8 градусов, днем ожидается от +17 до +19 градусов.

В Киеве 10 мая без осадков, небольшая облачность. Ночью +6 +8 градусов, днем от +17 до +19 градусов.

Карта погоды в Украине на 10 мая

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в понедельник, 11 мая, в Украину ворвется настоящее лето. Ожидается сухая погода во всех областях. Ночная температура воздуха составит +6 +10 градусов, днем воздух прогреется в большинстве областей до +22 +24 градусов.

Карта погоды в Украине на 11 мая

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптик рассказала о сюрпризах погоды на 9 мая.