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Дожди дадут передышку не всем: кому с погодой сегодня не повезет

Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине во вторник, 21 сентября, ожидается холодная и пасмурная. Часть областей накроет кратковременными дождями.

Какая погода ожидается 21 сентября, рассказали в Украинском гидрометцентре.

На востоке страны сухо будет только в Днепре, в остальных областях – кратковременные дожди. Ночью в регионе от +6 до +9 градусов, днем ожидается от +9 до +13 градусов, местами прогреется до +15 градусов.

В южной части ожидается сухая погода только днем. Ночью пройдут дожди. Температура воздуха ночью от +7 до +11 градусов, днем от +13 до +17 градусов. В Крыму пройдут кратковременные дожди, ночью +10 +12 градусов, днем от +14 до +16 градусов.

На севере будет холодно и мокро – дожди прогнозируются и в ночное время, и днем. Температура ночью упадет до +4 +6 градусов, днем прогреется до +8 +10 градусов.

В западной части страны также будет холодно, но без существенных осадков. Ночная температура составит от +3 до +6 градусов, днем столбики термометров покажут от +9 до +11 градусов, на Закарпатье немного теплее, +12 +14 градусов.

В центральных областях без существенных осадков, ночью от +4 до +7 градусов, днем от +8 до +11 градусов.

В Киеве 21 сентября синоптики прогнозируют кратковременные дожди днем и ночью. Температура воздуха в столице ночью составит +5 +7 градусов, днем от +7 до +9 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 21 сентября

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украину идет заморозки до -3 градусов.

А также рассказывали о том, что синоптики назвали дату потепления в Украине до +24 градусов.

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