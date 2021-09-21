Дожди дадут передышку не всем: кому с погодой сегодня не повезет

Погода в Украине во вторник, 21 сентября, ожидается холодная и пасмурная. Часть областей накроет кратковременными дождями.

На востоке страны сухо будет только в Днепре, в остальных областях – кратковременные дожди. Ночью в регионе от +6 до +9 градусов, днем ожидается от +9 до +13 градусов, местами прогреется до +15 градусов.

В южной части ожидается сухая погода только днем. Ночью пройдут дожди. Температура воздуха ночью от +7 до +11 градусов, днем от +13 до +17 градусов. В Крыму пройдут кратковременные дожди, ночью +10 +12 градусов, днем от +14 до +16 градусов.

На севере будет холодно и мокро – дожди прогнозируются и в ночное время, и днем. Температура ночью упадет до +4 +6 градусов, днем прогреется до +8 +10 градусов.

В западной части страны также будет холодно, но без существенных осадков. Ночная температура составит от +3 до +6 градусов, днем столбики термометров покажут от +9 до +11 градусов, на Закарпатье немного теплее, +12 +14 градусов.

В центральных областях без существенных осадков, ночью от +4 до +7 градусов, днем от +8 до +11 градусов.

В Киеве 21 сентября синоптики прогнозируют кратковременные дожди днем и ночью. Температура воздуха в столице ночью составит +5 +7 градусов, днем от +7 до +9 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 21 сентября