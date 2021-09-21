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Дощі дадуть перепочинок не всім: кому з погодою сьогодні не пощастить

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Вівторок 21 вересня 2021 06:30
Дощі дадуть перепочинок не всім: кому з погодою сьогодні не пощастить Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні у вівторок, 21 вересня, очікується холодна і похмура. Частину областей накриє короткочасними дощами.

Яка погода очікується 21 вересня, розповіли в Українському гідрометцентрі.

На сході країни сухо буде тільки в Дніпрі, в інших областях - короткочасні дощі. Вночі в регіоні від + 6 до +9 градусів, вдень очікується від +9 до +13 градусів, місцями прогріється до + 15 градусів.

У південній частині очікується суха погода тільки вдень. Вночі пройдуть дощі. Температура повітря вночі від + 7 до +11 градусів, вдень від +13 до + 17 градусів. У Криму пройдуть короткочасні дощі, вночі + 10 +12 градусів, вдень від +14 до + 16 градусів.

На півночі буде холодно і мокро - дощі прогнозуються і в нічний час, і вдень. Температура вночі впаде до + 4 +6 градусів, вдень прогріється до +8 + 10 градусів.

У західній частині країни також буде холодно, але без істотних опадів. Нічна температура становитиме від + 3 до +6 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть від +9 до +11 градусів, на Закарпатті трохи тепліше, +12 + 14 градусів.

У центральних областях без істотних опадів, вночі від + 4 до +7 градусів, вдень від +8 до + 11 градусів.

У Києві 21 вересня синоптики прогнозують короткочасні дощі вдень і вночі. Температура повітря в столиці вночі становитиме + 5 +7 градусів, вдень від +7 до + 9 градусів.

Дощі дадуть перепочинок не всім: кому з погодою сьогодні не пощастить

Карта погоди в Україні на вівторок, 21 вересня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україну йде заморозки до -3 градусів.

А також розповідали про те, що синоптики назвали дату потепління в Україні до + 24 градусів.

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