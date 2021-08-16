Дождь и жара: синоптики рассказали о погоде в Украине

На западе дожди. Во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях будет +31+33. В Ровенской и Волынской областях +29+31. В Закарпатской области жарче всего. Здесь ожидается +32+34.

На севере без осадков. В Черниговской области +29+31, в Сумской - +30+32.

В центральных регионах также без дождей. В Черкасской и Полтавской областях +30+32, в Кировоградской - +31+33, в Днепропетровской - +32+34.

На востоке тоже будет жаркая погода без осадков. В Донецкой, Луганской и Харьковской областях будет +29+31.

На юге без дождей. В Запорожской области +29+31. В Херсонской и Николаевской областях +31+33. В Одесской области +30+32.

В оккупированном Крыму без осадков и +29+31.

В Киеве также без дождей. Температура воздуха составит +31+33. При этом будет дуть южно-западный ветер 5-10 м/с.

Погода в Украине 16 августа (погодная карта: meteo.gov.ua)