Дощ і спека: синоптики розповіли про погоду в Україні

На заході дощі. У Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях буде +31+33. У Рівненській та Волинській областях +29+31. У Закарпатській області спекотніше за все. Тут очікується +32+34.

На півночі без опадів. У Чернігівській області +29+31, в Сумській - +30+32.

У центральних регіонах також без дощів. У Черкаській і Полтавській областях +30+32, в Кіровоградській - +31+33, в Дніпропетровській - +32+34.

На сході теж буде спекотна погода без опадів. У Донецькій, Луганській і Харківській областях буде +29+31.

На півдні без дощів. У Запорізькій області +29+31. У Херсонській і Миколаївській областях +31+33. В Одеській області +30+32.

В окупованому Криму без опадів і +29+31.

У Києві також без дощів. Температура повітря складе +31+33. При цьому буде дути південно-західний вітер 5-10 м/с.

Погода в Україні 16 серпня (погодна карта: meteo.gov.ua)