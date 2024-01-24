ua en ru
Ср, 24 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Довжина 20 сантиметрів: у Києві в жінки виявили небезпечне утворення, яке стискало органи

Київ, Середа 24 січня 2024 10:00
UA EN RU
Довжина 20 сантиметрів: у Києві в жінки виявили небезпечне утворення, яке стискало органи У Києві жінці видалили величезну кісту (фото: facebook.com/surgery.org.ua)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві хірурги видалили 20-тисантиметрову кісту з підшлункової жінки. Небезпечне новоутворення стискало органи.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку Національного наукового центру хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова.

Які симптоми відчувала жінка

Декілька років тому молода жінка з Києва почала відчувати сильний біль у животі, який не проходив з часом.

Обстеження в лікарні за місцем проживання показало наявність кісти підшлункової залози.

Раніше пацієнтка перенесла цистоєюностомію з анастомозом по Брауну. Біль після операції перестав турбувати, лише утворилась післяопераційна кила.

Однак з часом почав з’являтися сильний біль, постійна нудота та відчуття стиснення у животі.

Як видалили кісту

Лікарі виявили, що попередній діагноз був неточним.

За весь час кістозне утворення значно збільшилося та почало стискати навколишні органи.

Мультидисциплінарна команда встановила, що це мультилокулярне кістозне утворення тіла-хвоста підшлункової залози, його довжина становила 20 см.

Хірурги вирішили провести складну операцію - дистальну резекцію підшлункової залози зі спленектомією, крайову резекцію ворітної вени та її пластику, а також герніопластику передньої черевної стінки.

Вони видалили селезінку та усунули післяопераційну килу.

Після втручання пацієнтка провела добу в інтенсивній терапії та тиждень у звичайному відділенні.

Зараз жінка проходить амбулаторне лікування та реабілітацію.

Довжина 20 сантиметрів: у Києві в жінки виявили небезпечне утворення, яке стискало органиДовжина 20 сантиметрів: у Києві в жінки виявили небезпечне утворення, яке стискало органиУ Києві в жінки виявили величезну кісту (фото: facebook.com/surgery.org.ua)

Раніше ми повідомляли, що у Львові врятували 5-річного сина військового.

Також ми писали, що в Україні вперше провели унікальну операцію на грудній клітині.

Читайте РБК-Україна в Google News
лікарі лікарні кіста
NEWS
США не зможуть підтримувати передану Україні зброю без фінансування, - Пентагон
США не зможуть підтримувати передану Україні зброю без фінансування, - Пентагон