Довжина 20 сантиметрів: у Києві в жінки виявили небезпечне утворення, яке стискало органи
У Києві хірурги видалили 20-тисантиметрову кісту з підшлункової жінки. Небезпечне новоутворення стискало органи.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку Національного наукового центру хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова.
Які симптоми відчувала жінка
Декілька років тому молода жінка з Києва почала відчувати сильний біль у животі, який не проходив з часом.
Обстеження в лікарні за місцем проживання показало наявність кісти підшлункової залози.
Раніше пацієнтка перенесла цистоєюностомію з анастомозом по Брауну. Біль після операції перестав турбувати, лише утворилась післяопераційна кила.
Однак з часом почав з’являтися сильний біль, постійна нудота та відчуття стиснення у животі.
Як видалили кісту
Лікарі виявили, що попередній діагноз був неточним.
За весь час кістозне утворення значно збільшилося та почало стискати навколишні органи.
Мультидисциплінарна команда встановила, що це мультилокулярне кістозне утворення тіла-хвоста підшлункової залози, його довжина становила 20 см.
Хірурги вирішили провести складну операцію - дистальну резекцію підшлункової залози зі спленектомією, крайову резекцію ворітної вени та її пластику, а також герніопластику передньої черевної стінки.
Вони видалили селезінку та усунули післяопераційну килу.
Після втручання пацієнтка провела добу в інтенсивній терапії та тиждень у звичайному відділенні.
Зараз жінка проходить амбулаторне лікування та реабілітацію.
У Києві в жінки виявили величезну кісту (фото: facebook.com/surgery.org.ua)
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