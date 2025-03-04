З Довженком, Легейдой та Бронюком. Цей новий український серіал подарує вам хороший настрій

"АТП Перевізники" - 16-серійна історія про водіїв-експедиторів, які щодня стикаються з несподіваними пригодами та випробуваннями.

У головних ролях - зірки українського кінематографа В’ячеслав Довженко та Володимир Гладкий, відомі за серіалом "Дільничний з ДВРЗ". "АТП Перевізники" (фото: пресслужба)

У серіалі також з’являться Даша Легейда, Віктор Бронюк, Остап Ступка, Анна Гуляєва, Дмитро Суржиков, Віра Кобзар, Артемій Єгоров, Ярослав Шахторін та інші.

Проєкт створила команда, що раніше працювала над "Дільничним", а в центрі сюжету - двоє напарників Артем Горбач і Семен Зозуля, які працюють у транспортній компанії "Рапід". Їхня місія - доставляти вантажі в усі регіони України, зокрема на небезпечні прифронтові території.

Шоуранер Дмитро Хрипун зазначає, що серіал покаже світ, де дороги стали шляхами життя, а водії-експедитори не лише виконують свою роботу, а й допомагають іншим, ризикуючи власним життям.

Зйомки серіалу "АТП Перевізники" (фото: пресслужба)

До слова, серіал насичений пригодами, гумором та українською музикою. У саундтреках звучатимуть пісні гурту ТІК і Міши Крупіна, а фронтмен "ТІК" Віктор Бронюк навіть з’явиться у несподіваній ролі.

Крім того, В’ячеслав Довженко виконає пісню "Біла хмара, чорна хмара" під гітару.

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