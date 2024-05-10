Не доводьте себе до ручки: ці способи заспокоїтись насправді не працюють і посилюють стрес

Не всі методи боротьби з негативними емоціями такі чудові, як заведено про них думати. Мало того, деякі традиційні методи заспокоєння насправді здатні вибити нас із рівноваги ще більше.

У результаті людина потрапляє в замкнене коло: начебто хотіла зібратися з силами та впоратися з емоціями, а в результаті нервуєш ще більше.

Смачна їжа

Перша реакція у багатьох людей на неприємності - поклик піти купити собі шоколадку, замовити піцу, картоплю фрі та бургери.

Як зазначає психотерапевт Садаф Сіллікі, така поведінка говорить про спробу втечі від власних почуттів та емоцій. Постійне придушення стресу в результаті дуже шкодить і фізичному, і здоров'ю ментальному.

"Сильні емоції необхідно відчувати, обробляти та керувати ними", - наголошує фахівець.

Переїдання краще замінити на заняття, які допоможуть випустити пару, а не ігнорувати свої переживання. Наприклад: прогулянка, танець чи розмова з другом.

Відмова від поганих думок

Якщо намагатися заборонити собі негативні думки, то ви досягнете рівно зворотного ефекту. Саме вони й будуть займати всю вашу увагу.

За словами психолога Келфіна Фітча, краще не уникати думок про погане, а дати собі поміркувати над тим, що вас турбує. Навіть якщо тривога здається безпідставною, дайте собі можливість прожити її.

Дружні поради

Іноді проблеми здаються настільки складними та заплутаними, що без порад близьких людей не обійтися. Однак у деяких випадках навіть найтямущіші рекомендації можуть лише ускладнити ситуацію.

Річ у тому, що велика кількість різних порад здатна відвернути вас від того, що ви відчуваєте насправді. Психолог Таміка Льюїс радить сконцентруватися на власних відчуттях. І тому корисно дати тілу руху. Прогулянка, дихальні вправи та ходьба допоможуть прояснити думки.

Білий шум

Багато людей стверджують, що білий шум чудово допомагає розслабитись. Хтось навіть використовує його для медитацій. Однак для деяких високі частоти, навпаки, можуть стати стимулюючими й такий білий шум може посилити тривогу.

Якщо ви відчуваєте, що вас цей звук точно не заспокоює, краще змініть його на свій розслаблюючий плейлист.

Додаткова робота

Для трудоголіків перша реакція на стрес - завалити себе роботою по горло, щоб не залишати часу на тривожні думки. Однак, коли ви погоджуєтесь робити речі, на які у вас немає ресурсів, ви лише посилюєте рівень стресу, тривоги, паніки та депресії.

Не варто виснажувати себе в такі моменти, коли ви й так вразливі. Краще виділити трохи часу собі на відпочинок. Будьте дбайливі до свого тіла.

Повне ігнорування

Найнебезпечніший спосіб боротьби зі стресом - спроби повністю ігнорувати його існування. Заперечення проблеми, на жаль, не змусить її зникнути. Думки в дусі: "треба просто не бути ганчіркою і не давати собі нити", насправді можуть бути дуже руйнівними та небезпечними для розуму та організму.

Будьте чесні з собою і зрозумійте: немає поганих чи добрих емоцій. Є ті, які вам потрібно прожити й бажано - усвідомлено.