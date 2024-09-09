Довгожителі поділилися секретами харчування, які допомогли їм дожити до 100 років

Як харчуються довгожителі

Вони п'ють чай

За словами 107-річної Шицуі Хакоіші, яка живе в Накагава (Японія) суміш певних трав є однією з основних причин, чому вона вважає, що все ще здорова.

Її суміш включає сушений японський імбир, квіти та розторопшу, яких вона заварює достатньо, щоб насолоджуватися трьома чашками під час кожного прийому їжі.

І вона не одна: дієтологи зазначають, що чай часто є основним продуктом харчування в "блакитних зонах" (мсця особливо високою концентрацією жителів, які живуть понад 100 років).

Дослідники відзначають, що антиоксиданти в напоях можуть сприяти розвитку широкого спектру переваг для здоров’я, від серцево-судинної системи та мозку до кишечника та імунітету.

Багато овочів та фруктів

Бікрам Сінгх Гревал з Індії прожив до 100 років. Він щодня включав п’ять фруктів і п’ять овочів у свій раціон. За його словами, саме це принесло довгі роки життя.

"Я вважаю, що поєднання хорошої дієти, фізичних вправ і фіксованого графіка сну може допомогти кожному досягти 100-річного віку", - казав Бікрам.

Овочі дуже важливі в раціоні (фото: freepik.com)

Багато бобових

Листова зелень може бути не єдиним продуктом рослинного походження, який ви можете включити у свій раціон довголіття. Також намагайтеся їсти побільше бобів і сочевиці.

Одним із найпомітніших прикладів є родина Меліс із Сардинії, Італія, яка колись потрапила у Книгу рекордів Гіннеса як "сім’я, яка прожила найдовше у світі".

За словами Дена Бюттнера, відомого автора та дослідника, який ввів термін "блакитні зони", родина кожного дня їла б суп мінестроне з трьох видів бобів разом із цільнозерновим хлібом на заквасці та невеликим келихом вина.

Минулого року в інтерв’ю Бюттнер пояснив, що це далеко не єдиний приклад такої дієтичної тенденції.

"У кожній блакитній зоні, яку я відвідав, квасоля та інші бобові були і залишаються основним компонентом щоденного раціону", - сказав він.

Вживання бобових веде до довголіття (фото: freepik.com)

Уникання ультраобробленої їжі

106-річна Дороті Стейтен з Ель-Пасо, штат Техас, сказала, що приписує своє довге життя тому, що вона їсть.

Вона вживала їжу рослинного походження та робилпа акцент на необроблених продуктах харчування, включаючи моркву, зелень, шпинат, брокколі, кавун і канталупу.

Вона додала, що любить їсти курку та рибу для балансу білка. Інші столітні люди також уникали оброблених страв.

Яйця

Яйця можуть бути чудовим джерелом білка вранці, вдень і ввечері, багато в чому завдяки їх універсальності. І деякі люди, які відсвяткували свій 100-річний ювілей, можуть вважати цей продукт основною частиною свого раціону. Серед них Емма Морано, італійка, яка померла у 2017 році, досягнувши 117 років.

ЇЇ колишній лікар розповів, що Емма завжди їла два сирих яйця щоранку, перш ніж насолоджуватися омлетом опівдні на обід.

Морано не єдина людина, яка досягла століття на постійній дієті з яєць. За словами Луїзи Джин Синьор, жінки з Нью-Йорка, якій нещодавно виповнилося 112 років, яйця - це основна їжа в її раціоні.

Вино

Зараз немає остаточної інформації про довгострокову користь для здоров’я порівняно з ризиками, пов’язаними зі споживанням алкоголю. Однак є принаймні кілька довгожителів, які вживають вино та дякують йому.

За словами 104-річної Евелін Ілз, вино допомогало їй від стресу.

"Я п’ю вино щодня. Це Franzia Chillable Red", - сказала довгожителька.

Едіт "Еді" Чеккареллі, жінка, яка колись носила титул найстарішої людини в Америці, сказала в інтерв’ю, що секрет її щоденного раціону полягав у тому, щоб "випивати декілька ковтків червоного вина по обіді".

Деякі довгожителі вживали вино щодня (фото: freepik.com)