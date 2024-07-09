Довго та щасливо: 5 способів, які допоможуть продовжити життя

Більшість людей мріє про те, щоби жити довше. Такого можна досягти, якщо дотримуватись правильно харчування та ввести у своє життя корисні звички.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Регулярно рухайтеся

Багато досліджень показують, що щоденні рухи тіла пов’язані як з довголіттям, так і зі здоров'ям всього тіла.

Навіть ходьба вважається рухом. Основним пунктом для довголіття є уникнення малорухливого способу життя.

Більшість людей працює за комп’ютером. Але важливо бути фізично активними, щоб покращити своє життя.

Займайтеся громадською діяльністю

Люди, які похилого віку, регулярно проводять час з друзями чи родиною, почуваються більш щасливими.

Дослідження показують, що люди з міцними соціальними зв’язками живуть довше та мають краще когнітивне та фізичне здоров’я.

Варто робити усе можливе, щоб зменшити стрес

Попри роботу, гроші, медичні та сімейні проблеми, життя за своєю суттю є напруженим. Тому варто підтримувати свій мозок та зменшити непотрібний стрес за будь-яку ціну.

Прагніть до здорової ваги

Ще один важливий спосіб бути здоровішим - намагатися досягти здорової ваги, оскільки ожиріння збільшує ризик різноманітних проблем зі здоров’ям, які скорочують життя.

Ожиріння створює навантаження на всі системи організму та має численні фізіологічні наслідки, включаючи запалення та гормональний дисбаланс. Це підвищує ризики ряду захворювань, включаючи хвороби серця, інсульт, високий кров’яний тиск, діабет і різні види раку.

Окрім фізичного впливу, ожиріння також пов’язане з погіршенням психічного здоров’я. Це пов’язано з депресією, низькою самооцінкою та стресом.

Відмовтеся від куріння

Куріння сигарет впливає майже на кожен орган тіла і пов’язано як зі скороченням, так і з нижчою якістю життя. Немає безпечного рівня куріння - кожна сигарета підвищує ризики розвитку різних ракових захворювань, хвороб серця та діабету.

Навіть якщо ви курили протягом багатьох років, відмова від куріння в будь-якому віці може принести негайну користь для здоров’я та пом’якшити багато шкідливих наслідків куріння