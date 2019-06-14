ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Не довезли до больницы: мужчина погиб после укуса насекомого

STYLERЖизнь    14.06.2019 - 08:57
Не довезли до больницы: мужчина погиб после укуса насекомого
Мужчина умер после укуса шершня (Коллаж РБК-Украина)

Специалисты рассказали, как быстро оказать помощь при укусах насекомых

В городе Бурынь Сумской области умер 38-летний местный житель из-за укуса шершня. После укуса он почувствовал ухудшение самочувствия и ему немедленно вызвали скорую медицинскую помощь. По дороге в больницу мужчина скончался, несмотря на все усилия врачей.

Как сообщили в Национальной полиции Сумской области, по данному факту открыто уголовное производство, а тело погибшего доставили в морг. Предположительно, в результате укуса шершня у мужчины развилась острая аллергическая реакция, что и стало причиной смерти.

Не довезли до больницы: мужчина погиб после укуса насекомого

Укус шершня может быть опасен (pixabay.com)

Специалисты напоминают, что укус шершня очень опасен и пострадавшему нужно немедленно оказать медицинскую помощь, чтобы снизить риск развития серьезных осложнений.

Укус шершня легко отличить от укуса других насекомых. Он вызывает:

  • Резкую боль, и при этом насекомое не сразу реагирует на то, что вы его отгоняете и продолжает кружится рядом.
  • Кожа краснеет от укуса моментально.
  • Место укуса начинает сильно чесаться.
  • На месте отека почти сразу появляется отек.
  • В месте укуса, если насекомое впрыснуло яд, может развиться заражение и гной.

Также после укуса насекомого могут возникнуть такие осложнения:

  • Аллергия на состав слюны насекомого, которая проявляется после укуса в виде высыпания.
  • Образование узлов из-за инфицированной ранки, под кожей могут появится личинки насекомого.
  • Увеличение лимфатических узлов.

После укуса насекомого нужно немедленно обратиться за медицинской помощью, а до того – прижать место укуса чистой салфеткой, приложить что-то холодное (например, кусочек льда), промыть место укуса чистой водой с хозяйственным мылом (если мыло попадет в рану – это не опасно), обработать рану антисептиком и принять внутрь антигистаминный препарат.

На природе, если рядом нет крана с водой, к месту укуса можно приложить чистый лист подорожника или стебель одуванчика, отличным дезинфицирующим средством может стать водка с солью или содой – она не даст распространиться отеку. И место укуса нельзя чесать, особенно грязными руками.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что ученые объяснили, почему Украину атакуют полчища комаров.

А также рассказывали о том, что под Харьковом обнаружили опасных клещей.

Пищевые отравления: как оказать больному первую помощь Если рядом нет врача: как правильно удалить клеща (фото)
Новости Украины
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь