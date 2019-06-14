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Не довезли до лікарні: чоловік загинув після укусу комахи

STYLERЖиття    14.06.2019 - 08:57
Не довезли до лікарні: чоловік загинув після укусу комахи
Чоловік помер після укусу шершня (Колаж РБК-Україна)

Фахівці розповіли, як швидко надати допомогу при укусах комах

У місті Буринь Сумської області помер 38-річний місцевий житель через укус шершня. Після укусу він відчув погіршення самопочуття і йому негайно викликали швидку медичну допомогу. Дорогою в лікарню чоловік помер, незважаючи на всі зусилля лікарів.

Як повідомили в Національній поліції Сумській області, за даним фактом відкрито кримінальне провадження, а тіло загиблого доставлено в морг. Імовірно, в результаті укусу шершня у чоловіка розвинулася гостра алергічна реакція, що і стало причиною смерті.

Не довезли до лікарні: чоловік загинув після укусу комахи

Укус шершня може бути небезпечний (pixabay.com)

Фахівці нагадують, що укус шершня дуже небезпечний і потерпілому потрібно негайно надати медичну допомогу, щоб знизити ризик розвитку серйозних ускладнень.

Укус шершня легко відрізнити від укусу інших комах. Він викликає:

  • Різку біль, і при цьому комаха не відразу реагує на те, що ви відганяєте і продовжує крутиться поряд.
  • Шкіра червоніє від укусу моментально.
  • Місце укусу починає сильно свербіти.
  • На місці набряку майже відразу з'являється набряк.
  • У місці укусу, якщо комаха вприснула отруту, може розвинутися зараження і гній.

Також після укусу комахи можуть виникнути такі ускладнення:

  • Алергія на склад слини комахи, яка проявляється після укусу у вигляді висипання.
  • Створення вузлів через інфіковану ранку, під шкірою можуть з'явитися личинки комахи.
  • Збільшення лімфатичних вузлів.

Після укусу комахи потрібно негайно звернутися за медичною допомогою, а до того – притиснути місце укусу чистою серветкою, прикласти щось холодне (наприклад, шматочок льоду), промити місце укусу чистою водою з господарським милом (якщо мило потрапить в рану – це не небезпечно), обробити рану антисептиком і прийняти антигістамінний препарат всередину.

На природі, якщо поруч немає крана з водою, до місця укусу можна прикласти чистий лист подорожника або стебло кульбаби, чудовим дезинфікуючим засобом може стати горілка з сіллю або содою – вона не дасть поширитися набряку. І місце укусу не можна чесати, особливо брудними руками.

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