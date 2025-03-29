Довели, що ніколи не пізно: 7 зірок, які стали татами після 60 років

Роберт Де Ніро

79-річний голлівудський актор Роберт Де Ніро є батьком семи дітей. Від першої дружини Даянн Ебботт, з якою актор перебував у шлюбі від 1976-го до 1988 року, він має двох дітей - названу доньку Дрену та сина Рафаеля. Кадр з фільму "Вбивці квіткової повні"

Також знаменитість виховує близнюків Джуліана й Аарона. Вони народилися від сурогатної матері, коли Де Ніро був у стосунках з Тукі Сміт. Пара зустрічалась від 1988 року до 1996-го.

Акторка Грейс Гайтауер народила зірці Голлівуду сина Еліота та доньку Геллен.

А у квітні 2023 року Роберт Де Ніро став батьком усьоме. Мамою дитини є 45-річна Тіффані Чен. Молодша дитина Роберта Де Ніро (скріншот

Аль Пачіно

Аль Пачіно цілком можна назвати тим, хто не поспішає з важливими подіями у житті. Оскар він отримав у доволі зрілому віці, а батьком уперше став у 49 років, коли на світ з'явилася його донька Джулія. Близнюки Антон і Олівія народилися вже після того, як акторові виповнилося понад шістдесят.

В одному з інтерв’ю Аль зізнався, що після їхньої появи на світ він навіть не пам’ятає, коли востаннє просто відпочивав. Кадр з фільму "Ірландець"

“Вони займають весь мій вільний час. Ну, чи я займаю ними весь вільний час”, - розповів актор.

Річард Гір

У 2019 році, у віці 69 років, Річард Гір став батьком у третьому шлюбі. Менш ніж за рік, у квітні 2020-го, під час пандемії, стало відомо про народження його другої спільної дитини з Алехандрою Сільвою.

Річард Гір з родиною (фото: instagram.com/alejandragere)

Таким чином, актор виховує трьох синів: Гомера, який з'явився на світ у 2000 році від моделі Кері Лоуелл, та двох хлопчиків від нинішньої дружини. Гір уникає зайвої уваги до своєї родини, тому не показує облич дітей на фото, а ім’я наймолодшого сина досі залишається таємницею.

Клінт Іствуд

Клінт Іствуд, якому зараз 94 роки, є батьком вісьмох дітей. Його наймолодша донька Морган народилася, коли режисеру фільму "Малишка на мільйон" було 66 років. Сьогодні дівчині 26, і її батько прожив з її матір'ю до 84 років, після чого вони розійшлися. Однак ця подія не є найдивовижнішою у житті Іствуда.

У 1953 році молодий актор Клінт закрутив роман з невідомою жінкою, хоча на той час вже був заручений із Меггі Джонсон. Цей роман закінчився народженням доньки, яку мати віддала на усиновлення. Багато років потому дівчина, яка виросла у названий сім'ї, вирішила знайти своїх біологічних батьків. Клінт Іствуд з дітьми (фото: instagram.com/alison.e.wood)

На її здивування, її батьком виявився сам Клінт Іствуд. Актор прийняв доньку та навіть дав їй своє прізвище. Це майже готовий сюжет для нового серіалу на Netflix!

Мік Джаггер

Вокаліст The Rolling Stones Мік Джаггер не тільки здобув світову славу, а й став батьком вісьмох дітей. Наймолодший син Деверо народився у 2016 році, коли Міку було 73 роки. Мік Джаггер з молодшим сином і дружиною (фото: instagram.com/melhamrick)

Цікавий факт: у 2014 році Джаггер став прадідусем, тому його молодший син на два роки молодший за правнука. Кохана Міка Джаггера з сином (фото: instagram.com/melhamrick)

Сер Пол Маккартні

80-річний Пол Маккартні є батьком п'ятьох дітей, серед яких знаменита дизайнерка Стелла Маккартні, народжена у шлюбі з першою дружиною Ліндою Істман. Після смерті Лінди він одружився з моделлю Хізер Міллс, яка подарувала йому п'яту дитину, коли Полу було 61 рік. Сер Пол Маккартні (фото: Вікіпедія)

Легендарний музикант тричі був одружений, має п'ятьох дітей та вісім онуків. У 2019 році він випустив дитячу книгу "Привіт, Дідулете!", у якій розповів про пригоди дідуся та онуків.

Алек Болдуїн

Алек Болдуїн - ще один актор, який може похвалитися великою родиною з вісьмома дітьми. Від першого шлюбу з Кім Бейсінгер у нього є донька Айленд Болдуїн, якій зараз 26 років. Решта семеро дітей народилися у шлюбі з інструкторкою з йоги Хіларі Болдуїн. Алек Болдуїн з родиною (фото: instagram.com/hilariabaldwin)

Остання донька, Іларія Каталіна Ірена, з'явилася на світ у 2022 році, коли Алеку було 64 роки. Актор не раз зізнавався, що мріяв про велику родину і вважає дітей найважливішим у своєму житті. Алек Болдуїн з родиною (фото: instagram.com/hilariabaldwin)

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