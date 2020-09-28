Довели до отчаяния: под Тернополем мужчина поджег себя из-за пенсии

Мужчина поджег себя в центре занятости (коллаж: РБК-Украина)

Мужчина поджег себя в коридоре центра занятости

Сегодня, 28 сентября, в Гусятине в Тернопольской области мужчина пытался себя сжечь в центре занятости. Инцидент произошел в 11:45, когда мужчина 1961 года рождения пришел к служащим с просьбой начислить ему пенсию.

Украинцу в центре занятости отказали, поскольку ему не хватало несколько месяцев до необходимого стажа. Этот ответ сильно возмутил мужчину, он вышел в коридор, облил себя бензином и поджег. Об этом сообщает полиция Тернопольской области.

Работники центра занятости успели потушить мужчину, но огонь повредил около 50 процентов тела. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в больницу.

Напомним, в Украине пенсии будут повышаться в несколько этапов. Повышение будет в декабре 2020 года, и еще в начале 2021 года. С 1 января 2021 года минимальная пенсия увеличится с 2100 гривен до 2400 гривен, а с 1 марта 2021 года будет проходить ежегодная индексация пенсий.

Мы также писали о том, что украинцы смогут оформить пенсию онлайн. Пенсионный фонд показал сервис автоматического расчета пенсии, а также запустил мобильное приложение "Пенсионный фонд".

Данный сервис дает возможность заблаговременно предоставить всю необходимую информацию для назначения пенсии. Можно заполнить заявление еще до наступления пенсионного возраста.