Не треба їхати до ювеліра: 5 способів визначити розмір каблучки вдома

Вибір каблучки для заручин, весілля чи дня народження завжди особливий момент. І найтяжчим завданням у цьому виборі є визначення правильного розміру ювелірного виробу. Щоб каблучка ідеально підійшла, спробуйте один з методів вимірювання.

Загальні поради для вимірювання розміру каблучки

Щоб результати були найбільш точними, варто підібрати правильний час вимірювання. Оскільки об’єм пальців може змінюватися протягом дня, то найкраще здійснювати обрахунки опівдні.

За природніми показниками пальці правої руки зазвичай трішки більші, ніж лівої. Тому варто враховувати цей факт під час визначення розміру каблучки.

Вимірювання за допомогою нитки

Для вимірювання краще брати товсту нитку, щоб вона не була слизькою та не ковзала під час вимірювання. Також краще взяти її такого кольору, щоб на ній видно було відмітку.

Візьміть нитку та обмотайте її довкола пальця. Там, де початок збігається з кінцем нитки, зробіть позначку ручкою. Щоб вимірювання було більш точним, можете обмотати нитку довкола пальця кілька разів і зробити помітки на всіх витках.

Зніміть нитку з пальця та прикладіть до лінійки. Виміряйте довжину від початку і до зробленої мітки. Отримане число поділіть на 3,14, щоб визначити діаметр ювелірного виробу.

Кінцевий результат дорівнюватиме розміру вашої каблучки. Наприклад, якщо довжина нитки 55 см, то, поділивши її на 3,14, отримаєте 17,5 розмір.

Обмотайте нитку довкола пальця, щоб визначити розмір каблучки (фото: Freepik)

Визначте розмір за допомогою лінійки

Ви, мабуть, маєте каблучку, розміру якої не знаєте, але бачите, що вона ідеально підходить. Є спосіб визначити розмір, вимірявши виріб лінійкою.

Візьміть свою каблучку і покладіть на аркуш паперу. Візьміть ручку чи олівець та обведіть внутрішнє коло виробу. Потім за допомогою лінійки поміряйте діаметр отриманого малюнка.

Довжина внутрішнього діаметра каблучки дорівнює розміру. Наприклад, якщо ви отримали 15 мм, то розмір відповідно 15.

Визначаємо розмір мірною стрічкою

Якщо у вас вдома є мірна стрічка, то вона може стати вашою помічницею у визначенні розміру каблучки. Цей спосіб подібний до вимірювання ниткою, але він ще простіший у виконанні.

Візьміть мірну стрічку та огорніть нею палець. Округліть отримане значення до найближчого міліметра. Зафіксоване число поділіть на 3,14. Наприклад, окружність пальця 52 мм, значить ідеальний розмір каблучки 16,5.

Виміряйте розмір каблучки за допомогою мірної стрічки (фото: Freepik)

Рукавички допоможуть визначити розмір

Якщо ви не знайшли під рукою ні нитки, ні мірної стрічки, то вам допоможуть рукавички. Вам достатньо знати розмір рукавичок, щоб дізнатися розмір каблучки.

Кожні рукавички певного розміру відповідають конкретній товщині пальців. Якщо рукавички розміру S, то ймовірний розмір каблучки 15,5-16,5, розміру M - 16,5-17,5, розміру L - 17,5-18,5, розміру XL - 18,5-19,5.

Такі вимірювання будуть приблизними, але все ж допоможуть зорієнтуватися.

Вимірювання за допомогою смужки паперу

Візьміть смужку паперу довжиною до 5 см та шириною приблизно 1-1,5 см. Якщо ви маєте каблучку, яка вам підходить, то обведіть смужку по її внутрішньому колу та зробіть позначку. Або ви можете зробити заміри без каблучки, обмотавши папір довкола пальця і поставивши мітку.

Розгорніть смужку паперу і виміряйте довжину від краю до поставленої позначки. Отриману довжину, як і в попередніх варіантах треба поділити на 3,14. Наприклад, ваш результат 50 мм, то розмір каблучки виходить 16.