Доцент харьковского вуза на лекциях травила российские фейки об "Азове": чем обернулся скандал

Видео с такими антинаучными высказываниями доцента и буллинг студентов-международникам, которые доказывали педагогу ее неправоту, учащиеся опубликовали в сети.

Ситуация вызвала возмущение в обществе, и скандал стал набирать обороты, после чего последовала реакция самого вуза.

Что произошло

Доцент Марина Окладная на лекции по истории международного права рассказывала студентам российские байки, что "азовцы" якобы нацисты, о наличии каких-то доказательствах таких лживых тез, и утверждала о необходимости проведения судебного процесса, по аналогии с Нюрнбергским, над украинскими бойцами из "Азова", которые героически защищают родину от российских оккупантов.

А вот на все возражения студентов Харьковского НЮУ им. Ярослава Мудрого с отрицанием таких манипуляций преподаватель просто называла свою аудиторию "некомпетентной и поверхностной".

Что известно о доценте - жертве российской пропаганды

Преподаватель Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого (Харьков) доцент Марина Георгиевна Окладная, как оказалось, большой знаток коммунистического дела, особенно влияния этой партийной идеологии на педагогические процессы.

Диссертация кандидата исторических наук имеет название "Деятельность Коммунистической партии Украины по подготовки и воспитанию научно-педагогических кадров высшей школы в период между XXIV-XXV съездами КПСС".

С 2017 года работа хранится в российской государственной библиотеке.

Фото: скрин search.rsl.ru

Чем обернулся скандал - реакция вуза

На возмутительную историю, что получила резонанс, уже отреагировали в самом Харьковском юридическом университете. Оказывается, как рассказали сейчас в администрации вуза, доцента Окладную уволили... причем почти месяц назад - 30 июня!

Об этом проинформировал руководитель медиа-службы вуза Максим Вьюник в Telegram-группе "НЮУ Other".

Он заверил, что коллектив Университета не терпит и мгновенно реагирует на случаи, когда "отдельные гнилые элементы, как правильно вами было указано, мрази дают о себе знать", и "какие-либо связи с такими лицами прерываются и заявление передается в соответствующие правоохранительные органы".

Доцента харьковского юруниверситета им. Ярослва Мудрого, оказывается, уже уволили (фото: скриншот t.me/nlu_other)

Сами же студенты вуза удивляются, почему же если педагога уволили в конце июня, то в расписании на июль у доцента Окладной все равно стоят экзамены? И с иронией добавляют о "любимой рубрике - увольнении задним числом".