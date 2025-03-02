Дотримуйтесь цих 5 звичок, щоб вранці прокидатись бадьорими та енергійними

Як прокидатися бадьорими вранці

Сон життєво важливий для загального стану здоров'я.

Експерт зі сну доктор Дебора Лі розповіла, прокидатися вранці бадьорими дуже легко, якщо дотримуватись наведених нижче способів.

Сніданок є ключовим

Сніданок, багатий вуглеводами і білками, наситить організм енергією на весь день.

"Яйця є чудовим джерелом білка, тож якщо у вас є час, щоб приготувати омлет із вашим улюбленим м’ясом і сиром, це буде дуже добре", - додала експерт.

Необхідно уникати солодких пластівців, які часто можуть підвищити рівень цукру в крові, тому ви будете ще більше втомленими.

Цукор, випічка, тістечка, білий хліб - це швидкі вуглеводи. Як і солодкі мюслі та пластівці. Організм енергію від них витрачає дуже швидко, а недолік білків така їжа зовсім не компенсує. Тому після такого сніданку вже через пару годин знову хочеться їсти.

Ранкова зарядка

Дослідження показали, що 30-хвилинне тренування із середнім зусиллям допоможе прокинутися набагато швидше вранці.

Це не обов’язково має бути силове тренування, а може бути проста швидка прогулянка навколо кварталу.

Виділіть хоча б хвилин 15 на зарядку. Не обов'язково здійснювати повноцінне тренування та піднімати гантелі. Досить просто розігнати кров по тілу та м'язам.

Захистіть свій циркадний ритм

Циркадний ритм - це шаблон, за яким ваше тіло дізнається, коли пора спати і прокидатися. Величезним фактором у цьому є розпорядок дня та те, що ви йдете спати в один і той самий час щовечора й прокидатися в той самий час щоранку.

І хоча цього може бути важко досягти, але важливо вчасно відкладати телефон ввечері, який може лише сприяти безсонню.

Більше світла в кімнаті

Коли вранці ваші очі бачать світло, це сигналізує мозку про те, що пора прокидатися. Якщо у вас затемнені штори, то вам важче буде прокинутись.

Не закривайте штори на ніч, а ліжко розмістіть ближче до вікна. Тоді ви почнете прокидатися вже з першими променями сонця. Часто це відбувається ще навіть до дзвінка будильника.

Уникайте кави

Звичайно, коли ми прокидаємося, перше, що ми хочемо зробити - це випити кави, щоб справді прокинутися належним чином.

Однак варто уникати кофеїну принаймні 45 хвилин після того, як ви прокинетеся. Оскільки після цього часу кофеїн дасть вам найбільший ефект.

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