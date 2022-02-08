Досыпать нельзя: невролог объяснил, что нужно делать, чтобы наладить сон

Главные правила комфортного погружения в сон

Старайтесь спальню и кровать использовать только для сна и процесса, который приводит к продолжению рода.

В спальне должно быть темно, тихо и прохладно.

За час до сна уберите все источники информации: гаджеты, выключаем телевизор, книги.

Ложитесь спать в одно и то же время и просыпайтесь также в одно и то же время (даже в выходной).

Не досыпайте днем, даже если ночью плохо спали!

Если заснули даже в 4-5 часов ночи, или проснулись в 2-3 часа ночи в несколько часов не спали - то все равно просыпаться нужно утром в 6.00-7.00 (когда обычно просыпаетесь).

Временно откажитесь полностью от кофе и чая.

Перед сном рекомендованы прогулки на свежем воздухе.

Если не можете заснуть в течение 20 минут, встаньте и выходите в другую комнату и займитесь бытовыми делами (желательно монотонными) и когда снова захотите спать, идите в постель. И так нужно делать много раз, пока не заснете.

Если проснулись ночью, не фиксируйте время, то есть не смотрите на часы. Перевернитесь на другую сторону и постарайтесь дальше спать.

За час до сна делайте упражнения на растяжение мышц.

Отметим, что все рекомендации касаются тех людей, у кого есть нарушения сна.



