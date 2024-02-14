Досвідчені кулінари ніколи не додають ці спеції в плов. І страва виходить ідеальною

Плов за традиційним рецептом вимагає тривалого приготування, але не повинен містити "зайвих" інгредієнтів. Існує продукт, який точно може погіршити зовнішній вигляд, консистенцію і смак страви.

У матеріалі використані дані з сайтів Смачно.юа та Кулінарія.

Чого ніколи не треба додавати у плов, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Що не можна додавати у плов

Багато господинь не знають тонкощів приготування східного плову і подають рисову кашу з м'ясом. Основна таємниця цього блюда полягає в тому, що рис повинен тушуватися в жирі з м'ясом, а не варитися. Деякі додають до складу томатний соус - і безнадійно руйнують страву.

У традиційному варіанті рецепту відсутній такий інгредієнт. Якщо його додати, рис злипнеться і ніколи не вийде розсипчастим, яким він повинен бути в ідеалі.

Зовнішній вигляд страви залишить бажати кращого, тому досвідчені кулінарі порадили початківцям утримуватися від експериментів зі складом.

Як приготувати справжній плов (Скриншот)

Спеції важливіші за рис

Додавати їх потрібно в засмажку, а не рис. Без зіри, паприки, перцю, головки часнику та солі вийде звичайна рисова каша. Можна поекспериментувати з барбарисом і шафраном.

Секрети приготування плову

Для того, щоб це узбецький шедевр вийшов на славу, важливо відповідально підійти до підготовчого етапу і правильно підібрати всі необхідні інгредієнти:

Рис - краще купуйте узбецькі сорти, ретельно промивайте його і замочувати на 1 годину.

М'ясо - використовуйте баранину або яловичину, нарізайте крупними шматками, обсмажуйте, і тільки перед додаванням до рису подрібнюйте.

Овочі - лук нарізайте кільцями або напівкільцями, а моркву - крупними кубиками.

Масло - вибирайте рослинну олію без запаху, при цьому на 1 кг рису має піти 200-250 мл.

Спеції - обов'язково додавайте часник (цілу головку), гострий перець (цілу стручку), зіру, барбарис, мелений чорний і червоний перці

Враховуйте, що справжній плов можна приготувати лише в чавунному казані з товстими стінками. Рис в такій посудині готується рівномірно і залишається розсипчастим, а м'ясо не прилипає до стінок.

Фото: Як правильно приготувати плов (pixabay)