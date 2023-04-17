Без доступу до питної води і власних грошей: геріатричний пансіонат у Львові потрапив у скандал

У Львівському геріатричному пансіонаті виявили значні порушення прав підопічних на охорону здоров’я та медичну допомогу. Люди там не мають належного доступу до питної води й вони не можуть розпоряджатись власними грошима.
Про це повідомляє Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець на своєму каналі Telegram.
Працівники Офісу Омбудсмана перевірили Львівський геріатричний пансіонат і виявили численні порушення прав підопічних на охорону здоров’я та медичну допомогу.
"Підопічні не надають письмову усвідомлену згоду на лікування, адміністрація закладу не організовує проведення огляду підопічних лікарсько-консультативною комісією, відсутні комплексні заходи з реабілітації та фізіотерапії", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що у закладі не дотримуються принципу безбар’єрності, доступу до питної води, є порушення санітарно-гігієнічних норм, установленої норми житлової площі з розрахунку на одного підопічного.
А ще у пансіонаті не забезпечується контроль за зберіганням інсулінових препаратів, не здійснюється фіксація випадків травмування, у зв’язку з чим можливі приховування фактів отримання тілесних ушкоджень підопічними.
Також були виявленні порушення права підопічних на володіння, користування і розпоряджання власними коштами.
"З метою усунення виявлених порушень прав і свобод підопічних закладу до компетентних органів будуть скеровані відповідні листи та акти реагування", - говорять в Офісі Омбудсмана.
Директор Львівського геріатричного пансіонату Микола Модь у коментарі "Суспільному" підтвердив факт перевірки, яку провели 2-3 тижні тому. При цьому він наголосив, що заклад не отримав жодного акту або ж результату перевірки.
Також він не погоджується із наведеними зауваженнями щодо роботи закладу.
"Як у нас може неправильно зберігатися інсулін, якщо він зберігається у холодильнику. Про доступ до питної води: у нас є питна вода. У кожній кімнаті є вода, умивальники та санвузли. Є питна вода бутельована, ми не можемо її поставити у кожній кімнаті, але у їдальні є бутель з водою, можна собі взяти. Яким чином немає доступу до коштів, я не розумію: поштарка приходить і роздає залишки грошей, бо частину Пенсійний фонд забирає", - пояснює Модь.
Зазначимо, що зараз у Львівському геріатричному пансіонаті перебуває 309 підопічних, загалом заклад може прийняти 400 людей.
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