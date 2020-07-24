Ця доступна всім українцям крупа продовжує життя

Названа крупа, яка продовжує життя (фото: freepik)

Лікарі назвали суперкорисну крупу, яка насичує організм безцінними речовинами

Лікарі розповіли про дивовижну крупу, яку багато українців вважають буденною частиною свого раціону. Її подорожчання часто стає темою для мемів, про неї розповідають анекдоти, а часте її поїдання порівнюють з вірністю в тривалому шлюбі. Мова йде про кимось улюблену, а кимось не дуже, гречку.

Але вчені кажуть, що гречка не так проста, як заведено думати, адже її регулярне вживання може продовжити ваше життя. Про це пише Golos.ua з посиланням на Cereal Science.

Річ у тому, що дієта на основі гречаної каші допомагає підвищити рівень білка SIRT1 з сімейства сіртуїнів. Саме він захищає всі клітини організму, визначаючи їх поживний статус, що і впливає на тривалість життя.

І експеримент на лабораторних щурах довів це. Так, учені додали в раціон гризунів гречку і розділили їх на три групи. В результаті в групі, яка отримувала найбільше гречки, були підвищені рівні білка SIRT1.

Біологи кажуть, що зерно гречки містить багато неперетравлюваної клітковини. Гречка є низькокалорійним продуктом і при додаванні в раціон збільшує вироблення SIRT1, який захищає клітини травної системи, не викликаючи голоду і втрати росту.

Раніше ми писали, що лікарі назвали найкориснішу кашу, яка втамовує голод і спалює жир.

Також повідомлялося, що лікарі назвали найбільш небезпечні дієти, які завдають здоров'ю непоправної шкоди.