ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Ця доступна всім українцям крупа продовжує життя

П'ятниця 24 липня 2020 10:55
Ця доступна всім українцям крупа продовжує життя
Названа крупа, яка продовжує життя (фото: freepik)
Автор: Styler

Лікарі назвали суперкорисну крупу, яка насичує організм безцінними речовинами

Лікарі розповіли про дивовижну крупу, яку багато українців вважають буденною частиною свого раціону. Її подорожчання часто стає темою для мемів, про неї розповідають анекдоти, а часте її поїдання порівнюють з вірністю в тривалому шлюбі. Мова йде про кимось улюблену, а кимось не дуже, гречку.

Але вчені кажуть, що гречка не так проста, як заведено думати, адже її регулярне вживання може продовжити ваше життя. Про це пише Golos.ua з посиланням на Cereal Science.

Річ у тому, що дієта на основі гречаної каші допомагає підвищити рівень білка SIRT1 з сімейства сіртуїнів. Саме він захищає всі клітини організму, визначаючи їх поживний статус, що і впливає на тривалість життя.

І експеримент на лабораторних щурах довів це. Так, учені додали в раціон гризунів гречку і розділили їх на три групи. В результаті в групі, яка отримувала найбільше гречки, були підвищені рівні білка SIRT1.

Біологи кажуть, що зерно гречки містить багато неперетравлюваної клітковини. Гречка є низькокалорійним продуктом і при додаванні в раціон збільшує вироблення SIRT1, який захищає клітини травної системи, не викликаючи голоду і втрати росту.

Раніше ми писали, що лікарі назвали найкориснішу кашу, яка втамовує голод і спалює жир.

Також повідомлялося, що лікарі назвали найбільш небезпечні дієти, які завдають здоров'ю непоправної шкоди.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України здоровье
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся