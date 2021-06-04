Доставка пенсий Укрпочтой: 3,5 млн пожилых украинцев осчастливили новостью

Об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24".

Как известно, 2 июня Кабинет министров отменил обязательный перевод выплаты пенсий и социальной помощи на карточные счета с сентября, как это ранее было закреплено его постановлением.

Смелянский успокоил 3,5 миллиона пенсионеров и заверил, что для них ничего не поменяется.

"Главное для людей пожилого возраста – это стабильность. То есть когда ничего не меняется - это для них лучше, чем когда что-то меняется, либо меняется на лучшее. Поэтому сегодня я могу ответственно заявить, что для пенсионеров ничего не меняется, люди получали пенсию через "Укрпочту" и продолжат ее получать. Все остается как есть, хочу успокоить 3,5 млн пенсионеров", - сказал Смелянский.

Глава "Укрпочты" отметил, что в этом году предприятие запустит дополнительные передвижные отделения, которые будут доступны в каждом уголке страны.

"Мы не проводили никаких сокращений за это время. Мы надеялись, что это решение будет изменено, и оно было изменено. Мы оставили всю инфраструктуру и планируем в этом году запустить дополнительные передвижные отделения, которые будут добираться в каждый уголок нашей страны. Мы покрываем 100% нашей страны, будем доставлять и пенсии. Безусловно, будем совершенствовать эти технологии, делать так, чтобы во всех передвижных отделениях были планшеты, чтобы люди, например, могли что-то заказать. Мы же понимаем, что мобильная связь не везде стабильная", - сказал Смелянский.