Доставка пенсій Укрпоштою: 3,5 млн літніх українців ощасливили новиною

Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський в ефірі програми "Сьогодні День" на каналі "Україна 24".

Як відомо, 2 червня Кабінет міністрів скасував обов'язкове переведення виплати пенсій та соціальної допомоги на карткові рахунки з вересня, як це раніше було закріплено Його постановою.

Смілянський заспокоїв 3,5 мільйона пенсіонерів і запевнив, що для них нічого не зміниться.

"Головне для людей похилого віку - це стабільність. Тобто коли нічого не змінюється - це для них краще, ніж коли щось змінюється, або змінюється на краще. Тому сьогодні я можу відповідально заявити, що для пенсіонерів нічого не змінюється, люди отримували пенсію через "Укрпошту" і продовжать її отримувати. Все залишається як є, хочу заспокоїти 3,5 млн пенсіонерів", - сказав Смілянський.

Голова "Укрпошти" зазначив, що цього року підприємство запустить додаткові пересувні відділення, які будуть доступні в кожному куточку країни.

"Ми не проводили жодних скорочень за цей час. Ми сподівалися, що це рішення буде змінено, і воно було змінено. Ми залишили всю інфраструктуру і плануємо в цьому році запустити додаткові пересувні відділення, які будуть добиратися в кожен куточок нашої країни. Ми покриваємо 100% нашої країни, будемо доставляти і пенсії. Безумовно, будемо вдосконалювати ці технології, робити так, щоб у всіх пересувних відділеннях були Планшети, щоб люди, наприклад, могли щось замовити. Ми ж розуміємо, що мобільний зв'язок не скрізь стабільний", - сказав Смілянський.