ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Доставка пенсій Укрпоштою: 3,5 млн літніх українців ощасливили новиною

Новость на русском →
П'ятниця 04 червня 2021 13:24
Доставка пенсій Укрпоштою: 3,5 млн літніх українців ощасливили новиною Українським пенсіонерам повідомили радісну новину (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Українські пенсіонери, які отримували пенсію на "Укрпошті", продовжать отримувати виплати по-старому.

Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський в ефірі програми "Сьогодні День" на каналі "Україна 24".

Як відомо, 2 червня Кабінет міністрів скасував обов'язкове переведення виплати пенсій та соціальної допомоги на карткові рахунки з вересня, як це раніше було закріплено Його постановою.

Смілянський заспокоїв 3,5 мільйона пенсіонерів і запевнив, що для них нічого не зміниться.

"Головне для людей похилого віку - це стабільність. Тобто коли нічого не змінюється - це для них краще, ніж коли щось змінюється, або змінюється на краще. Тому сьогодні я можу відповідально заявити, що для пенсіонерів нічого не змінюється, люди отримували пенсію через "Укрпошту" і продовжать її отримувати. Все залишається як є, хочу заспокоїти 3,5 млн пенсіонерів", - сказав Смілянський.

Голова "Укрпошти" зазначив, що цього року підприємство запустить додаткові пересувні відділення, які будуть доступні в кожному куточку країни.

"Ми не проводили жодних скорочень за цей час. Ми сподівалися, що це рішення буде змінено, і воно було змінено. Ми залишили всю інфраструктуру і плануємо в цьому році запустити додаткові пересувні відділення, які будуть добиратися в кожен куточок нашої країни. Ми покриваємо 100% нашої країни, будемо доставляти і пенсії. Безумовно, будемо вдосконалювати ці технології, робити так, щоб у всіх пересувних відділеннях були Планшети, щоб люди, наприклад, могли щось замовити. Ми ж розуміємо, що мобільний зв'язок не скрізь стабільний", - сказав Смілянський.

Нагадаємо, що українцям розповіли, як можна збільшити пенсію.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя пенсия в Украине
LITE
Свято 4 червня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини
Свято 4 червня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини