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Доставка Glovo снова доступна в Украине: в каких городах она работает

Фото: Доставка Glovo снова работает в Украине (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Сервис доставки Glovo из-за войны работает только в 24 городах Украины. К сожалению, компания сократила количество курьеров в три раза из-за опасной ситуации.

Об этом пишет Forbes.ua.

Где сейчас работает Glovo

Курьеры развозят заказы в основном в западных регионах, а также в Киеве, Одессе, Днепре, Полтаве.

"Конечно, мы не можем открыться в Чернигове, в Харькове. Хотя некоторые наши сотрудники находятся в этих городах", – рассказал руководитель Glovo Евгений Тришин.

В регионах, где идут боевые действия, работают курьеры-волонтеры. Они по собственной инициативе развозят пожилым людям и пострадавшим в укрытиях продукты, еду, гуманитарную помощь.

После вторжения РФ в Украину сервис временно приостановил работу, но сейчас услуги восстановлены.

"Зона покрытия, где мы можем предоставлять услуги, такая же, как и до войны. Доставка продуктов – бизнес-опция, начавшая восстанавливаться первой. В довоенные времена этот бизнес был третьим по объемам выручки после доставки из ресторанов и "темных" кухонь", – отметил руководитель сервиса.

По его словам, как только будет возможность - Glovo вернется в другие города и будет предоставлять услуги.

Как мы писали ранее, cервис Glovo запускает бесплатную доставку продукции в Киеве, Одессе и Днепре. Средства не будут сниматься за доставку продуктов в течение апреля.

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