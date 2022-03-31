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Glovo запускает бесплатную доставку в трех городах Украины

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Киев, Четверг 31 марта 2022 15:09
Glovo запускает бесплатную доставку в трех городах Украины Фото: Glovo запускает бесплатную доставку в трех городах Украины (Facebook.com/Glovo)
Автор: Валерия Полищук

Сервис Glovo запускает бесплатную доставку продукции в Киеве, Одессе и Днепре. Средства не будут сниматься за доставку продуктов в течение апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Glovo в Facebook.

"В течение апреля у Glovo будет бесплатная доставка заказов в Киеве, Днепре и Одессе. Стоимость доставки для пользователей приложения покрывает Master Card Украина", - говорится в сообщении.

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