Что она доставала из груди? Лободу "застукали" за странным занятием (видео)

Светлану Лободу "застукали" за странным занятием – украинская звезда выбрасывала кусочки бумаги из своего декольте. Действия артистки вызвали массу вопросов у фанатов. Большинству пользователей ролик показался забавным. Видео опубликовано на официальной странице певицы в Instagram.

Свои действия Лобода объяснила. В подписи к ролику звезда написала: "не натанцевалась".

Лободу застукали за странным занятием (видео: instagram.com/lobodaofficial)

Пользователи принялись активно комментировать видео. Многие отметили, что артистка замечательно выглядит. Некоторые поинтересовались, в чем состоит концептуальная идея такого "перформанса" и что конкретно Лобода выбрасывает из своего декольте:

Обожаю вас!!!! Вы лучшая!!! Счастья вам и вашей семье!!!

Неземная.

Красава.

Королева! Я так ждала вашей публикации))

Все люди, как люди))

Я бы назвал этот стиль "баобаб".

Спасибо за выступление сегодня.

Идеальна.

А что она кидала из лифа???

Закладки раскидывает.

Что она доставала из груди???

Светлана, а что летит из бюста?

Лободу застукали за странным занятием (скриншоты: instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, что ранее Лобода подогрела слухи о романе с Линдеманном.

До этого мы писали, что Лобода допустила орфографическую ошибку и опозорилась.

Также сообщалось, что Лобода покрутила ягодицами у бассейна. Эротическое видео попало в сеть.