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Что она доставала из груди? Лободу "застукали" за странным занятием (видео)


Светлана Лобода решила устроить небольшой перформанс перед выступлением, чем вызвала массу вопросов

Светлану Лободу "застукали" за странным занятием – украинская звезда выбрасывала кусочки бумаги из своего декольте. Действия артистки вызвали массу вопросов у фанатов. Большинству пользователей ролик показался забавным. Видео опубликовано на официальной странице певицы в Instagram.

Свои действия Лобода объяснила. В подписи к ролику звезда написала: "не натанцевалась".

Лободу застукали за странным занятием (видео: instagram.com/lobodaofficial)

Пользователи принялись активно комментировать видео. Многие отметили, что артистка замечательно выглядит. Некоторые поинтересовались, в чем состоит концептуальная идея такого "перформанса" и что конкретно Лобода выбрасывает из своего декольте:

  • Обожаю вас!!!! Вы лучшая!!! Счастья вам и вашей семье!!!
  • Неземная.
  • Красава.
  • Королева! Я так ждала вашей публикации))
  • Все люди, как люди))
  • Я бы назвал этот стиль "баобаб".
  • Спасибо за выступление сегодня.
  • Идеальна.
  • А что она кидала из лифа???
  • Закладки раскидывает.
  • Что она доставала из груди???
  • Светлана, а что летит из бюста?

Лободу застукали за странным занятием (скриншоты: instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, что ранее Лобода подогрела слухи о романе с Линдеманном.

До этого мы писали, что Лобода допустила орфографическую ошибку и опозорилась.

Также сообщалось, что Лобода покрутила ягодицами у бассейна. Эротическое видео попало в сеть.

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