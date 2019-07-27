Что она доставала из груди? Лободу "застукали" за странным занятием (видео)

Светлана Лобода решила устроить небольшой перформанс перед выступлением, чем вызвала массу вопросов
Светлану Лободу "застукали" за странным занятием – украинская звезда выбрасывала кусочки бумаги из своего декольте. Действия артистки вызвали массу вопросов у фанатов. Большинству пользователей ролик показался забавным. Видео опубликовано на официальной странице певицы в Instagram.
Свои действия Лобода объяснила. В подписи к ролику звезда написала: "не натанцевалась".
Лободу застукали за странным занятием (видео: instagram.com/lobodaofficial)
Пользователи принялись активно комментировать видео. Многие отметили, что артистка замечательно выглядит. Некоторые поинтересовались, в чем состоит концептуальная идея такого "перформанса" и что конкретно Лобода выбрасывает из своего декольте:
Лободу застукали за странным занятием (скриншоты: instagram.com/lobodaofficial)
Напомним, что ранее Лобода подогрела слухи о романе с Линдеманном.
До этого мы писали, что Лобода допустила орфографическую ошибку и опозорилась.
Также сообщалось, что Лобода покрутила ягодицами у бассейна. Эротическое видео попало в сеть.