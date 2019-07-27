Що вона діставала з грудей? Лободу "застукали" за дивним заняттям (відео)

Лободу застукали за дивним заняттям - відео (колаж РБК-Україна)

Світлана Лобода вирішила влаштувати невеличкий перформанс перед виступом, чим викликала масу питань

Світлану Лободу "застукали" за дивним заняттям – українська зірка викидала шматочки паперу зі свого декольте. Дії артистки викликали масу питань у фанатів. Більшості користувачів ролик здався кумедним. Відео опубліковане на офіційній сторінці співачки в Instagram.

Свої дії пояснила Лобода. У підписі до ролика зірка написала: "не натанцювалася".

Лободу застукали за дивним заняттям (відео: instagram.com/lobodaofficial)

Користувачі почали активно коментувати відео. Багато відзначили, що артистка чудово виглядає. Деякі поцікавилися, у чому полягає концептуальна ідея такого "перформансу" і що конкретно Лобода викидає зі свого декольте:

Обожнюю вас!!!! Ви найкраща!!! Щастя вам та вашій родині!!!

Неземна.

Красава.

Королева! Я так чекала вашої публікації))

Всі люди, як люди))

Я б назвав цей стиль "баобаб".

Спасибі за виступ сьогодні.

Ідеальна.

А що вона кидала з ліфа???

Закладки розкидає.

Що вона діставала з грудей???

Світлано, а що летить з бюста?

Лободу застукали за дивним заняттям (скріншоти: instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, що раніше Лобода підігріла чутки про роман з Ліндеманном.

До цього ми писали, що Лобода допустила орфографічну помилку і зганьбилася.

Також повідомлялося, що Лобода покрутила сідницями біля басейну. Еротичне відео потрапило в мережу.