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Що вона діставала з грудей? Лободу "застукали" за дивним заняттям (відео)

STYLERПерсони    27.07.2019 - 14:52
Що вона діставала з грудей? Лободу "застукали" за дивним заняттям (відео)
Лободу застукали за дивним заняттям - відео (колаж РБК-Україна)

Світлана Лобода вирішила влаштувати невеличкий перформанс перед виступом, чим викликала масу питань

Світлану Лободу "застукали" за дивним заняттям – українська зірка викидала шматочки паперу зі свого декольте. Дії артистки викликали масу питань у фанатів. Більшості користувачів ролик здався кумедним. Відео опубліковане на офіційній сторінці співачки в Instagram.

Свої дії пояснила Лобода. У підписі до ролика зірка написала: "не натанцювалася".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від LOBODA (@lobodaofficial)

Лободу застукали за дивним заняттям (відео: instagram.com/lobodaofficial)

Користувачі почали активно коментувати відео. Багато відзначили, що артистка чудово виглядає. Деякі поцікавилися, у чому полягає концептуальна ідея такого "перформансу" і що конкретно Лобода викидає зі свого декольте:

  • Обожнюю вас!!!! Ви найкраща!!! Щастя вам та вашій родині!!!
  • Неземна.
  • Красава.
  • Королева! Я так чекала вашої публікації))
  • Всі люди, як люди))
  • Я б назвав цей стиль "баобаб".
  • Спасибі за виступ сьогодні.
  • Ідеальна.
  • А що вона кидала з ліфа???
  • Закладки розкидає.
  • Що вона діставала з грудей???
  • Світлано, а що летить з бюста?

Що вона діставала з грудей? Лободу &quot;застукали&quot; за дивним заняттям (відео)

Що вона діставала з грудей? Лободу &quot;застукали&quot; за дивним заняттям (відео)

Що вона діставала з грудей? Лободу &quot;застукали&quot; за дивним заняттям (відео)

Що вона діставала з грудей? Лободу &quot;застукали&quot; за дивним заняттям (відео)

Що вона діставала з грудей? Лободу &quot;застукали&quot; за дивним заняттям (відео)

Що вона діставала з грудей? Лободу &quot;застукали&quot; за дивним заняттям (відео)

Що вона діставала з грудей? Лободу &quot;застукали&quot; за дивним заняттям (відео)

Лободу застукали за дивним заняттям (скріншоти: instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, що раніше Лобода підігріла чутки про роман з Ліндеманном.

До цього ми писали, що Лобода допустила орфографічну помилку і зганьбилася.

Також повідомлялося, що Лобода покрутила сідницями біля басейну. Еротичне відео потрапило в мережу.

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