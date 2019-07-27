Що вона діставала з грудей? Лободу "застукали" за дивним заняттям (відео)

Світлана Лобода вирішила влаштувати невеличкий перформанс перед виступом, чим викликала масу питань
Світлану Лободу "застукали" за дивним заняттям – українська зірка викидала шматочки паперу зі свого декольте. Дії артистки викликали масу питань у фанатів. Більшості користувачів ролик здався кумедним. Відео опубліковане на офіційній сторінці співачки в Instagram.
Свої дії пояснила Лобода. У підписі до ролика зірка написала: "не натанцювалася".
Лободу застукали за дивним заняттям (відео: instagram.com/lobodaofficial)
Користувачі почали активно коментувати відео. Багато відзначили, що артистка чудово виглядає. Деякі поцікавилися, у чому полягає концептуальна ідея такого "перформансу" і що конкретно Лобода викидає зі свого декольте:
Лободу застукали за дивним заняттям (скріншоти: instagram.com/lobodaofficial)
Нагадаємо, що раніше Лобода підігріла чутки про роман з Ліндеманном.
До цього ми писали, що Лобода допустила орфографічну помилку і зганьбилася.
Також повідомлялося, що Лобода покрутила сідницями біля басейну. Еротичне відео потрапило в мережу.