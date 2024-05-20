Достатньо робити це раз на місяць. Підвищити продуктивність на роботі допоможе унікальний спосіб

Як підвищити робочу продуктивність

На думку експерта, виконувати більше завдань та запобігти "вигорянню" допоможе простий спосіб - дивитися кіно під час роботи раз на місяць.

Автор книги "Повільна продуктивність" зазначає, що така "перерва" в робочому процесі, яку дехто може назвати інакше - "прогул" - насправді допоможе людині досягти значно більших результатів й уникнути так званої "псевдопродуктивності".

Йдеться про роботу на перспективу, а не вдоволення короткотривалими результатами й перемогами.

"Важливо те, що ви створюєте впродовж часу й наскільки якісним є те, що ви зробили... Якщо ви здійсните цей перехід від пріоритезації активності на цей момент до результату з часом, це дійсно змінить ваші думки щодо виконання завдань", - вважає професор.

Принципи "повільної продуктивності"

Письменник зазначає, що для досягнення високих результатів необхідно:

робити менше справ одночасно

працювати у природньому для себе темпі

бути одержимим якістю

На його думку, робота в природньому й зручному для людини темпі полягає в охопленні "піків і спадів рівня енергії".

Саме тому він радить брати таку собі перерву й ходити в кіно під час роботи - щоб "перемкнути" голову й відволіктися від справ.

"У більшості офісних робіт ніхто не помітить, якщо раз на 30 днів або близько того вас немає впродовж половини дня. Якщо хтось запитає, де ви були, просто скажіть, що у вас була "особиста зустріч". Це правда", - зазначає Ньюпорт.

Водночас він наголошує - якщо ви плануєте вдатись до такого кроку, ваші проекти, колеги чи керівництво не має "постраждати". Тобто запланувати таку "втечу" потрібно заздалегідь, щоб не пропустити нічого важливого.

"Якщо ж впродовж тижня чи дня виникне надзвичайна ситуація на роботі, будьте готові перенести свою міні-перерву", - уточнює експерт.

Для того ж, щоб, навпаки, зосередитися на найбільш важливих справах, він радить запланувати у своєму календарі день без будь-яких робочих зустрічей і присвятити його конкретним задачам.

Як бути з фактором провини

Дехто може вважати пораду професора дурницею, адже з такою "стратегією" всім і кожному впоратися буде важко. Комусь може завадити занадто велика кількість робочих завдань, іншим - фактор провини через відсутність на робочому місці.

"Псевдопродуктивність говорить про те, що видима діяльність є приблизним показником корисних зусиль", - додає Ньюпорт. Проте з таким мисленням і підходом вихід з офісу стане шкідливим.

Водночас мислення, засноване на результатах, означає:

розуміння того, що люди не є однаково продуктивними в усі години робочого дня

зроблена зараз перерва може вплинути на кінцевий результат пізніше

"Ми знаходимо час впродовж роботи на всілякі речі. Наприклад, на візит до лікаря. Просто ми вважаємо це нормальним, адже це не викликає певного дискомфорту", - додає експерт.

Натомість, за його словами, щоб уникнути внутрішнього дискомфорту чи почуття провини, краще "згадати всі додаткові години, впродовж яких ви перевіряли електронну пошту ввечері, або ж працювали за своїм ноутбуком у вихідні дні".

"Періодична відсутність на роботі в будній день лише збалансує цю картину", - вважає професор.

Як ще можна себе "розвантажити"

За словами письменника, якщо ви не любите кіно, можна змінити похід у кінотеатр на відвідини музею чи будь-яку іншу активність.

"Ключове зауваження тут полягає в тому, що навіть скромного "графіка втечі" в будні може бути достатньо, щоб зменшити виснаження від звичайної робочої рутини", - відзначає він.

Якщо ж у вас ніяк не виходить "втекти" з офісу хоча б на кілька годин, важливо робити регулярні перерви в роботі.

"Після того, як ви запланували у календарі час для великого робочого проекту, заплануйте на наступні дні або тижні час, щоб зайнятися чимось неквапливим і не пов'язаним з вашою роботою", - радить експерт.

Водночас він наголошує - ані похід у кіно, ані міні-перерви, ані планування власного дозвілля не "спрацює", якщо ви не виконуватимете своїх робочих обов'язків.

Для того, щоб планувати щось подібне, ви маєте виконувати ті обсяги роботи, яких від вас очікують - щоб встановити нормальні робочі відносини й заслужити довіру.

Якщо ви матимете репутацію людини відповідальної, організованої та продуктивної (у своїй справі), а також завжди будете виконувати поставлені завдання, це дасть вам велику кількість "бонусів" у майбутньому.