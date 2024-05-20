Достаточно делать это раз в месяц. Повысить продуктивность на работе поможет уникальный способ

Как повысить рабочую производительность

По мнению эксперта, выполнять больше задач и предотвратить "выгорание" поможет простой способ - смотреть кино во время работы раз в месяц.

Автор книги "Медленная производительность" отмечает, что такой "перерыв" в рабочем процессе, который некоторые могут назвать иначе - "прогул" - на самом деле поможет человеку добиться значительно больших результатов и избежать так называемой "псевдопроизводительности" .

Речь идет о работе на перспективу, а не удовлетворении кратковременными результатами и победами.

"Важно то, что вы создаете на протяжении времени и насколько качественно то, что вы сделали... Если вы совершите этот переход от приоритетизации активности на данный момент к результату со временем, это действительно изменит ваши мысли касательно выполнения задач", - считает профессор.

Принципы "медленной производительности"

Писатель отмечает, что для достижения высоких результатов необходимо:

делать меньше дел одновременно

работать в естественном для себя темпе

быть одержимым качеством

По его мнению, работа в естественном и удобном для человека темпе заключается в охвате "пиков и спадов уровня энергии".

Именно поэтому он советует брать некий перерыв и ходить в кино во время работы - чтобы "переключить" голову и отвлечься от дел.

"В большинстве офисных работ никто не заметит, если раз в 30 дней или около того вас нет в течение половины дня. Если кто-то спросит, где вы были, просто скажите, что у вас была "личная встреча". Это правда", - отмечает Ньюпорт.

В то же время он отмечает - если вы планируете предпринять такой шаг, ваши проекты, коллеги или руководство не должны "пострадать". То есть запланировать такое "бегство" нужно заранее, чтобы не пропустить ничего важного.

"Если в течение недели или дня возникнет чрезвычайная ситуация на работе, будьте готовы перенести свой мини-перерыв", - уточняет эксперт.

Для того чтобы наоборот сосредоточиться на наиболее важных делах, он советует запланировать в своем календаре день без каких-либо рабочих встреч и посвятить его конкретным задачам.

Как быть с фактором вины

Некоторые могут считать совет профессора глупостью, ведь с такой "стратегией" всем и каждому справиться будет трудно. Кому-то может помешать слишком большое количество рабочих задач, другим - фактор вины из-за отсутствия на рабочем месте.

"Псевдопродуктивность говорит о том, что видимая деятельность является приблизительным показателем полезных усилий", - добавляет Ньюпорт. Однако с таким мышлением и подходом выход из офиса станет вредным.

В то же время мышление, основанное на результатах, означает:

понимание того, что люди не одинаково продуктивны во все часы рабочего дня

сделанный сейчас перерыв может повлиять на конечный результат позже

"Мы находим время на протяжении работы на всевозможные вещи. К примеру, на визит к врачу. Просто мы считаем это нормальным, ведь это не вызывает определенного дискомфорта", - добавляет эксперт.

В то же время, по его словам, чтобы избежать внутреннего дискомфорта или чувства вины, лучше "вспомнить все дополнительные часы, в течение которых вы проверяли электронную почту вечером, или работали за своим ноутбуком в выходные дни".

"Периодическое отсутствие на работе в будний день только сбалансирует эту картину", - считает профессор.

Как еще можно себя "разгрузить"

По словам писателя, если вы не любите кино, можно сменить поход в кинотеатр на посещение музея или любую другую активность.

"Ключевое замечание здесь состоит в том, что даже скромного "графика побега" в будни может быть достаточно, чтобы снизить истощение от обычной рабочей рутины", - отмечает он.

Если же у вас никак не получается "удрать" из офиса хотя бы на несколько часов, важно делать регулярные перерывы в работе.

"После того, как вы запланировали в календаре время для большого рабочего проекта, запланируйте на следующие дни или недели время, чтобы заняться чем-то неторопливым и не связанным с вашей работой", - советует эксперт.

В то же время он отмечает - ни поход в кино, ни мини-перерывы, ни планирование собственного досуга не "сработает", если вы не будете выполнять свои рабочие обязанности.

Для того чтобы планировать что-то подобное, вы должны выполнять те объемы работы, которых от вас ожидают - чтобы установить нормальные рабочие отношения и заслужить доверие.

Если вы будете иметь репутацию человека ответственного, организованного и продуктивного (в своем деле), а также всегда будете выполнять поставленные задачи, это даст вам большое количество "бонусов" в будущем.