Как досрочно прекратить самоизоляцию после путешествий за границу: появилась инструкция

Как прекратить самоизоляцию после путешествий за границу (коллаж: РБК-Украина)

Для того чтобы украинцам досрочно прекратить обязательную самоизоляцию в случае возвращения из-за границы, достаточно сделать ПЦР-тест, который должен показать отрицательный результат. В Центре общественного здоровья объяснили, как правильно прекратить самоизоляцию даже если тестирование проводилось не в Украине.

Об этом сообщается на официальной странице Центра общественного здоровья в Facebook.

"Есть определенный перечень лабораторий, которые имеют доступ к электронной системе Центра общественного здоровья. Лаборатории, которых нет в списке, не имеют доступа к системе, а, следовательно, не могут внести результаты исследования для снятия самоизоляции через приложение "Дій дома", - отмечают в центре.

При этом лаборатория в которой проводилось тестирование на коронавирус в обязательном порядке должна внести отрицательный результат теста в электронную базу, только так возможно снятие прибывших из-за границы с самоизоляции.

В Центре общественного здоровья подчеркивают, что номер телефона, указанный для сдачи анализа должен соответствовать тому, к которому прикреплено приложение "Дій вдома".

Уточняется также, что, если ПЦР-тест был сдан до вылета на территории другой страны, возможно, повторно его можно будет не проводить.

"Если вы уже имеете результаты негативного теста ПЦР, выполненного за рубежом (есть информация на английском или украинском), но пограничники заставили установили приложение "Дій вдома". Отправьте запрос в Центр общественного здоровья", - добавили в заявлении.

Инструкция, как досрочно прекратить обязательную самоизоляцию в случае возвращения из-за границы

Напомним, что ранее в конце декабря 2020 Украина изменила список стран "красной зоны".

До этого сообщалось, что Украина не будет вводить запрет на въезд из Великобритании из-за нового штамма коронавируса, однако для приезжих из этой страны будет действовать ряд ограничений.