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Дослідження показало, які напої провокують аритмію. Ними зловживає майже кожен українець

Які напої збільшують ризики аритмії (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Вживання двох і більше літрів штучно підсолоджених напоїв на тиждень підвищує ризик аритмії на 20%. Такі дані показало нове дослідження.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію CNN.

Що показало дослідження

Дослідження показало, що штучно підсолоджені напої підвищують ризики виникнення аритмії на 20%, натомість споживання апельсинового соку без доданого цукру знижує цей ризик на 8%.

"Це перше дослідження, яке повідомляє про зв’язок між некалорійними та низькокалорійними підсолоджувачами, а також підсолодженими напоями та підвищеним ризиком фібриляції передсердь", - розповіла професор харчових наук Університету штату Пенсільванія Пенні Кріс-Етертон.

Дослідження показало зв’язок між солодкими напоями та аритмією, враховуючи генетичну схильність до цього захворювання. До речі, європейці на 22% більш схильні до аритмії.

"Нам все ще потрібні додаткові дослідження щодо цих напоїв, щоб підтвердити ці висновки та повністю зрозуміти всі наслідки для здоров’я щодо серцево-судинних захворювань та інших станів здоров’я", - додала Кріс-Етертон.

Вона додала, що вода є найкращим вибором, а от вживання некалорійних та низькокалорійних солодких напоїв слід обмежити.

Чим небезпечна аритмія

Майже 40 мільйонів людей у всьому світі живуть з аритмією. Вона є основною причиною інсульту у США. Ця хвороба також може призвести до утворення тромбів, серцевої недостатності та може підвищити ризик серцевого нападу, деменції та захворювання нирок.

Аритмія часто супроводжується болем у грудях, серцебиттям, задишкою та втомою. Але у багатьох людей це хвороба може протікати безсимптомно і потенційно бути "тихим вбивцею". Однак після встановлення діагнозу хворобу можна контролювати препаратами, також варто змінити спосіб життя.

"Вік є одним із найважливіших факторів ризику, тому зі старінням населення аритмія стає все більш поширеною", - каже професор медицини Медичної школи Каліфорнійського університету Грегорі Маркус.

Лікарі також зазначають, що епідемія ожиріння також сприяє зростанню кількості хворих на аритмію. А ще - через високий кров'яний тиск, діабет, хронічну хворобу нирок, куріння та вживання алкоголю.

Ризик аритмії пов’язаний із діабетом 2 типу, надмірним вживанням алкоголю і вживанням заборонених речовин.

 

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