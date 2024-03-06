Исследование показало, какие напитки провоцируют аритмию. Ими злоупотребляет почти каждый украинец

Что показало исследование

Исследование показало, что искусственно подслащенные напитки повышают риски возникновения аритмии на 20%, а употребление апельсинового сока без добавленного сахара снижает этот риск на 8%.

"Это первое исследование, сообщающее о связи между некалорийными и низкокалорийными подсластителями, а также подслащенными напитками и повышенным риском фибрилляции предсердий", - рассказала профессор пищевых наук Университета штата Пенсильвания Пенни Крис-Этертон.

Исследование показало связь между сладкими напитками и аритмией, учитывая генетическую предрасположенность к этому заболеванию. Кстати, европейцы на 22% больше подвержены аритмии.

"Нам все еще нужны дополнительные исследования по этим напиткам, чтобы подтвердить эти выводы и полностью понять все последствия для здоровья в отношении сердечно-сосудистых заболеваний и других состояний здоровья", - добавила Крис-Этертон.

Она добавила, что вода является лучшим выбором, а употребление некалорийных и низкокалорийных сладких напитков следует ограничить.

Чем опасна аритмия

Около 40 миллионов человек во всем мире живут с аритмией. Она является основной причиной инсульта в США. Эта болезнь может привести к образованию тромбов, сердечной недостаточности и может повысить риск сердечного приступа, деменции и заболевания почек.

Аритмия часто сопровождается болью в груди, сердцебиением, одышкой и усталостью. Но у многих людей это заболевание может протекать бессимптомно и быть потенциально "тихим убийцей". Однако после установления диагноза болезнь можно контролировать препаратами, также следует изменить образ жизни.

"Возраст является одним из важнейших факторов риска, поэтому со старением населения аритмия становится все более распространенной", - говорит профессор медицины Медицинской школы Калифорнийского университета Грегори Маркус.

Врачи также отмечают, что эпидемия ожирения также способствует росту количества больных аритмией. А еще - из-за высокого кровяного давления, диабета, хронической болезни почек, курения и употребления алкоголя.

Риск аритмии связан с диабетом 2 типа, чрезмерным употреблением алкоголя и употреблением запрещенных веществ.