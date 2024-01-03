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Дослідження показало, яка проста звичка втричі знижує ризик серцевого нападу

Як знизити ризик серцевого нападу (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Нове дослідження показало, що ранній сніданок і відмова від пізньої вечері знижує ризик серцевого нападу та інсульту.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Wales Online.

Які результати дослідження

Науковці виявили, що французи, які їдять о 9 ранку, мають на 6% більше ризику розвитку серцево-судинних хвороб, ніж ті, хто снідає о 8 ранку. А вечеря після 21:00 пов’язана із 28% ризиком цереброваскулярних захворювань, таких як інсульт, у порівнянні прийомом їжі до 20:00, особливо у жінок.

Висновки, опубліковані в журналі Nature Communications, також показують, що більша тривалість "нічного голодування" - час між останнім прийомом їжі за день і першим прийомом їжі наступного дня - була пов’язана зі зниженим ризиком інсульту.

Зазначимо, що серцево-судинні захворювання, такі як інфаркт або інсульт, є основною причиною смерті у світі.

Вчені кажуть, що щоденний цикл споживання їжі, який чергується з періодами голодування, синхронізує периферійні годинники, або циркадні ритми, різних органів тіла, впливаючи на такі функції, як регуляція артеріального тиску. Зараз хронохарчування стає важливою областю для розуміння зв’язку між часом споживання їжі, циркадними ритмами та здоров’ям.

Дослідницька група використала дані понад 103 000 французів (79% з яких були жінками, середній вік яких 42 роки), щоб вивчити зв’язок між моделями споживання їжі та серцево-судинними захворюваннями.

"Результати показують, що пропуск сніданку пов’язаний із вищим ризиком серцево-судинних захворювань, кожна година зволікання із прийомом їжі збільшує ризики на 6%", - каже доктор Бернард Сроур.

Також він зазначив, що дослідження треба провести і серед інших категорій людей, щоб підтвердити потенційну роль часу прийому їжі у профілактиці серцево-судинних захворювань.

Медики припускають, що звичка раніше снідати та вечеряти, роблячи тривалішим нічне голодування, може допомогти запобігти ризику розвитку хвороб серця і судин.

 

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