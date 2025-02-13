Дослідник назвав вік, який вважається найскладнішим у житті людини

Який період важкий для людини

64-річний експерт стверджує, що втрата мети та менша кількість фізичних вправ можуть сприяти збільшенню смертності.

У середньому найнебезпечнішим роком дорослого життя є рік, коли ви виходите на пенсію. У цей рік спостерігається помітне зростання смертності, тоді люди стають менш активними та навіть втрачають мету у житті.

Але один із найкращих способів подолати - це знайти чим зайнятися після виходу на пенсію. Якщо вам подобається ваша робота, продовжуйте працювати, це додасть вам наснаги для життя.

Дослідницький інститут громадської охорони здоров’я Амстердама досліджував зв’язки між пенсійним віком і смертністю у 25 дослідженнях у 2020 році. Цікаво, що результати показали, що вихід на пенсію пов’язаний із вищим ризиком смертності. Однак, дослідники не назвали точну причину цього.

Що важливо знати

Фізична працездатність працівників у віці 65 років і старше знижується швидше на пенсії, ніж на повній зайнятості. Вчені сказали, що це також пояснюється відсутністю хронічних захворювань і ризиків, пов'язаних зі способом життя.

Експерт зазначив, що деякі люди можуть продовжувати працювати через фінансові труднощі. У цій ситуації це не обов’язково може сприяти здоров’ю, особливо психічному.

З іншого боку, деякі можуть захотіти продовжити працювати, тому що вони зацікавлені у співпраці з колегами або внести внесок своїми знаннями та навичками. У цій ситуації здоров’я та працездатність, будуть збережені.

"Будьте зайняті, залишайтеся активними та продовжуйте працювати - від цього залежить ваше здоров’я та довголіття", - наголосив Ден.

Хоча дослідження ще тривають, очевидно, що підтримання активності тіла та розуму, незалежно від віку, може допомогти запобігти кільком серйозним захворюванням. Сюди входять навіть такі когнітивні захворювання, як хвороба Альцгеймера.