"Бази з даними просто злили". Юрист зробив важливу заяву про кабінет призовника

З ухваленням нового законопроєкту про мобілізацію в Україні почне працювати електронний кабінет призовника. Наразі невідомо, що це буде за інструмент та як саме він працюватиме. Та попри це всі дані про особу будуть зібрані разом, що може полегшити процес мобілізації чи уточнення інформації.

Юрист Сергій Савинський в інтерв'ю РБК-Україна (проєкт Styler) пояснив, як може працювати реєстр і чому до нього виникне багато запитань.

Як може працювати електронний реєстр

Експерт каже, що наразі складно зробити глобальні прогнози, оскільки норми в самому законопроєкті ще не синхронізовані між собою.

Проте наразі можна зробити висновок, що з моменту набрання чинності закону, у військовозобов'язаних буде 60 днів, щоб зареєструватися в електронному кабінеті.

"Коли запустять офіційний реєстр, повинна бути належна комунікація. До всіх громадян повинні донести інформацію. Як мінімум, на сайті Верховної Ради та профільних міністерств повинно бути відображено, що є такий реєстр", - пояснює юрист.

Ідентифікація особи може відбуватися за допомогою КЕП (кваліфіковані електронні підписи - ред.), Дія.Підпису чи можна піти в ЦНАП, де вам створять кабінет.

Ігнорування реєстрації можна вважати порушенням Закону "Про мобілізацію, мобілізаційну підготовку, військовий обов'язок і військову службу". За це наразі передбачено штраф.

Проте, наголошує юрист, варто враховувати й фактори, на які людина не могла вплинути. Наприклад, відсутність світла чи інтернету.

"Претензії" до електронного реєстру

Сергій Савинський каже, що є питання до того, хто буде розпорядником цих даних і чи не будуть вони передані третім особам.

"Коли відбувалася націоналізація ПриватБанку, перед цим велику кількість клієнтських баз просто "злили". Коли телефонують і щось пропонують, це в основному бази клієнтів ПриватБанку. Тож до реєстру буде велика кількість питань, але це досить цікавий досвід", - вважає фахівець.

Він також пригадує, що в перші дні повномасштабної війни ходили чутки про те, що у військкоматах на тих територіях, де наступали росіяни, масово палили документи військовозобов'язаних, щоб окупанти не отримали доступ.

"Коли з'явиться реєстр, уся інформація буде в одному місці, тому будемо дивитися, як це буде відбуватися", - підсумовує юрист.