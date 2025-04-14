Досить битися током! Як назавжди позбавитися статичної електрики на одязі

Статична електрика - дуже неприємне явище, яке є причиною того, що одяг прилипає до тіла і ви "б'єтеся" током. Але є прості способи подолати цю проблему.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає з посиланням на видання Real Simple , які прості прийоми допомагають проти статичної електрики.

Як позбутися статичної електрики на одязі

Причини статичної електрики на одязі

Коли тканини труться одна об одну або про суху шкіру, вони обмінюються електронами, і з повторним контактом кожен електрон отримує позитивний або негативний заряд. Електрони продовжують притягуватися один до одного та злипатися, створюючи статичну електрику, поки щось не розірве цей заряд.

Додайте вологу

Хоча корисно підтримувати рівень вологості в домі на рівні 30-50%, розпилення води з пульверизатора на тканину може перервати статичну електрику. Або використовуйте вологу тканину чи паперовий рушник для зволоження тканини. Переконайтесь, що тканина встигне висохнути до наступного контакту!

Використовуйте крем для рук

Додайте вологу на вашу шкіру за допомогою крему для рук, щоб розірвати зв'язок та зупинити налипання. Щоб уникнути плям, дайте крему висохнути перед тим, як розгладжувати тканину.

Змініть взуття на шкіряне

Якщо ваш одяг викликає електричний розряд при контакті з металом, носіть шкіряне взуття. Шкіряні підошви дозволяють електриці вільно проходити через ваше тіло після контакту з накопиченими електронами. Гумові підошви діють як діелектрик, що посилює статичну електрику.

Додайте лак для волосся

Інгредієнти в лаці для волосся покривають волокна тканини та допомагають усунути статичну електрику. Спробуйте розпорошити лак зсередини виробу або, якщо зовні, тримайте балон на відстані 30 см, щоб уникнути надмірних залишків на тканині.

Статична електрика може дратувати, але є методи її подолати (фото: Freepik.com)

Сушіть одяг на повітрі

У вашій пралці є багато факторів, які можуть сприяти статичному налипанню. Автоматична сушарка створює статичну електрику через тертя, викликане механічними діями, і звичку пересушувати тканини. Тому краще сушити одяг на повітрі на сушарці або мотузці.

Сортуйте одяг за типом тканини

Навіть якщо ви сортуєте одяг перед пранням, розсортуйте його знову перед тим, як покласти в сушарку. Синтетичні тканини, такі як нейлон та поліестер, довше зберігають свій заряд, що призводить до сильнішої статичної електрики.

Додайте білий оцет до циклу полоскання

Додавання півсклянки білого оцту до циклу полоскання допоможе зменшити статичну електрику в сушарці. Оцет допомагає вимити залишки миючого засобу і розслабляє волокна тканини, що зменшує ймовірність їх злипання під час механічного процесу сушіння.

Використовуйте м'якшувачі тканин або сушильні листки

Катіонні м'якшувачі тканин і сушильні листки покривають волокна тканини позитивно зарядженими іонами, які врівноважують негативні електрони в сушарці, щоб запобігти статичному налипанню.