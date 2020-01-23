Дошутился о Путине: известному комику пришлось бежать из России

Известному комику и стендаперу Александру Долгополову пришлось покинуть Россию. Ранее им заинтересовались московские правоохранительные органы, так как на своих выступлениях он неоднократно шутил о президенте Путине.

Информацию о том, что Долгополов покинул РФ, подтвердил его адвокат Леонид Соловьев. В целях безопасности он отказался назвать место, куда отправился комик.

"Покинул страну, пока не прояснятся обстоятельства, чтоб быть спокойнее. Куда он уехал, мы пока не можем говорить", - сказал Соловьев в комментарии для СМИ.

Он добавил, что уголовного дела в отношении Долгополова пока не возбудили, но полиция обратилась к администрации стендап-клуба HopHead в Санкт-Петербурге и потребовала предоставить полные сведения о комике Александре Долгополове, который в апреле 2019 года вступал на сцене и нелицеприятно шутил о Путине и политической ситуации в России.

Александр Долгополов

"Видимо, Путин посмотрел мое выступление и спустил своих цепных псов, чтобы они разнюхали всю подробную информацию обо мне", - так прокомментировал ситуацию сам Долгополов.

В своих шутках стендап-комик упомянул о разделении РФ на две части. Одна – это люди, которые "за Путина", а вторая – люди, которые умеют читать, писать и делать выводы. Также он сравнил фанатов Путина с массовкой из фильма "Безумный Макс".

Посмотреть выступление Долгополова в апреле 2019 году можно вот тут. Осторожно, видео содержит ненормативную лексику.