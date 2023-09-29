Дощі чи сонце? Якою буде погода в жовтні 2023 в Україні: прогнози синоптиків

Прогнози синоптиків

За словами кандидата географічних наук Ігоря Кібальчича, у жовтні погода в Україні є досить мінливою. Часто можна спостерігати опади в різному фазовому стані: від дощу та граду до снігу та крижаної крупи.

Крім того, типовим явищем для жовтня є й заморозки. Проте не варто забувати, що зараз триває процес зміни клімату, тому погода в жовтні цього року буде м'якшою.

"У нашій країні з перших чисел жовтня відбудеться зниження температури повітря, починаючи із західних та північних областей на 4-7 °C, проте середньодобові значення все одно перевищуватимуть норму. Опадів прогнозується мало, оскільки переважання високого атмосферного тиску сприятиме розмиванню атмосферних фронтів та хмарності у їх межах", - пише фахівець.

У другій декаді Україна може відчути "подих Антарктики", адже температура почне поступово знижуватися, вночі можуть з'явитися заморозки. Після 18-20 жовтня зросте ймовірність дощів та суттєво збільшиться кількість хмарності.

Цікаво, що Кібальчич також прогнозує бабине літо в другій половині місяця, але визначити його тривалість поки складно.

"Середньомісячна температура повітря розподілиться досить рівномірно по країні й становитиме +7…+13 °C, що вище за норму на 1-2 °C. При цьому тепліший жовтень варто очікувати в західних та південно-західних областях, а на Півночі Лівобережжя та на крайньому сході країни відхилення від норми вийде незначним (у межах +0,5…+0,9 °C)", - підсумовує експерт.

В Укргідрометцентрі прогнозують, що середня місячна температура жовтня складатиме 6-13° тепла. Абсолютний максимум температури становить 26-34 градусів вище нуля.

Абсолютний мінімум температури – 4-16° морозу, в північних, центральних, східних областях та в Карпатах місцями 17-23° морозу, на півдні Криму 0-3° морозу.

Також очікують невелику кількість опадів, яка залишається в межах норми.

Прогнози сайтів погоди

Meteofor прогнозує у першій половині жовтня тепло до 24 градусів, а вже ближче до кінця місяця прийдуть дощі та похолодання.

Погода в Україні на жовтень (скриншот)

За даними ресурсу Meteoprog, жовтень буде досить прохолодним місяцем вже від самого початку. Температура коливатиметься в межах 10-14 градусів тепла, однак не буде рясних дощів.

Погода в Україні на жовтень (скриншот)

Схожий прогноз дає й сайт Accu Weather. За його прогнозом, жовтень в Україні стане відчутно прохолоднішим із помірними дощами, проте сонячна погода все ж зберігатиметься.

Погода в Україні на жовтень (скриншот)