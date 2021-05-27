Дорожники сравнили условия "Большой стройки" в Украине с трудом за рубежом

Так, Алексей Чередник имеет два высших образования - инженера-механика Горловского автомобильно-дорожного института и инженера-строителя Макеевского строительной академии. По его словам, после Евро-2012 дорожно-строительный бум в Украине завершился, и найти работу по специальности было крайне трудно. Посоветовавшись с женой, Алексей решил поехать на заработки за границу. Более пяти лет специалист работал на проектах в Туркменистане.

"Вернулся домой, работал в незначительных строительных проектах. "Большая стройка" как раз начиналась, многие мои знакомые звали в "Автомагистраль-Юг". Честно: своим выбором доволен. Уже больше года работаю на масштабных проектах, восстанавливаю дороги Н-32 и Т-05-14 в Донецкой области. А зарабатываю так же, как и за рубежом", - говорит Алексей.

Он уверен, что не надо искать лучшей доли за рубежом, когда в Украине и стабильная работа, и условия для самореализации.

Алексей Щербаков проживает в Краматорске. В 2014-2017 годах работал в Туркменистане на строительстве аэропорта в Туркменабате. По возвращении домой специалист устроился работать в "Автомагистраль-Юг". Он говорит, что, кроме приличной зарплаты и условий труда, он может больше времени проводить с родными.

"Наконец государство получит европейские дороги, а работники - стабильную работу и уверенность в будущем. Хочу создать собственную семью и строить свои планы исключительно в родном государстве", - поделился Алексей Щербаков.

Механик Валентин Сафоник говорит, что хорошие условия труда и достойная зарплата - не единственное преимущество компании: здесь ценят профессионализм. Валентин долгое время работал в Казахстане. Мужчина говорит, что несмотря на обещания, условия труда оказались гораздо хуже. Затем Валентин принял решение вернуться в Украину.