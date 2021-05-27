Дорожники порівняли умови "Великого будівництва" в Україні з працею за кордоном

Так, Олексій Чередник має дві вищі освіти - інженера-механіка Горлівського автомобільно-дорожнього інституту та інженера-будівельника Макіївської будівельної академії. За його словами, після Євро-2012 дорожньо-будівельний бум в Україні завершився, та знайти роботу за спеціальністю було вкрай важко. Порадившись із дружиною, Олексій вирішив поїхати на заробітки за кордон. Понад п’ять років фахівець працював на проєктах у Туркменістані.

"Повернувся додому, працював у незначних будівельних проєктах. “Велике будівництво” саме починалося, чимало моїх знайомих кликали в “Автомагістраль-Південь”. Чесно: своїм вибором задоволений. Уже понад рік працюю на масштабних проєктах, відновлюю дороги Н-32 та Т-05-14 на Донеччині. А заробляю так само, як і за кордоном", - каже Олексій.

Він упевнений, що не треба шукати кращої долі за кордоном, коли в Україні є і стабільна праця, і умови для самореалізації.

Олексій Щербаков проживає у Краматорську. У 2014-2017 роках працював у Туркменістані на будівництві аеропорту у Туркменабаті. Після повернення додому фахівець влаштувався працювати в "Автомагістраль-Південь". Він каже, що, окрім пристойної зарплатні та умов праці, він може більше часу проводити з рідними.

"Нарешті держава отримає європейські дороги, а працівники - стабільну роботу та впевненість у майбутньому. Хочу створити власну родину та будувати свої плани виключно у рідній державі", - поділився Олексій Щербаков.

Механік Валентин Сафоник каже, що гарні умови праці та гідна зарплатня – не єдина перевага компанії: тут цінують професіоналізм. Валентин тривалий час працював у Казахстані. Чоловік каже, що попри обіцянки, умови праці виявились набагато гіршими. Потім Валентин прийняв рішення повернутись в Україну.