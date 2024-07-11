Дорого - не означає ефективно: як професійна косметика може нашкодити шкірі

Часто люди купують дорогі косметичні засоби, в надії, що вони якісні та не будуть шкодити шкірі. Однак, це не завжди так, адже після використання такої косметики стан шкіри може лише погіршитись.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку дерматолога Наталії Попової.

Що варто знати

Не всюди діє правило порівнянь автомобіля люкс класу з автомобілем типу запорожця, особливо коли йде мова про косметичні засоби.

В першу чергу, потрібно вміти правильно читати склад засобу, логічно думати, та аналізувати, що вам навʼязує маркетинговий відділ того чи іншого бренду, особливо коли мова йде про професійний догляд в клініках.

Часто косметологи грішать, частіше не по своїй волі, нав'язують догляд одного бренду, який не можна комбінувати з якимось іншим, аптечним чи корейським.

"Часто на прийом звертаються дівчата, які віддали за подібний догляд понад 10 тис.грн, а отримали, як бонус - гіперчутливість, зневоднення та ще більші висипання на шкірі", - написала лікар.

Як шкодять професійні засоби

Річ у тому, що більшість професійних брендів у своєму складі мають достатньо великі концентрації активів, які можуть не тільки дати швидкий результат, а й нашкодити шкірі.

Причина в тому, що догляд підібраний не вірно та при цьому достатньо агресивний.

Часто це наслідки "авторських схем", які дає маркетинговий відділ бренду, і не вміння косметолога думати, перш ніж давати всім одну і ту ж саму схему, навіть не проаналізувавши стан шкіри.

На упаковці будь-якого засобу повинні бути вказані всі його складові за зменшенням їх масової частки. Але якщо на упаковці великими літерами написано, що засіб містить вітамін С, а в складі він вказаний в останню чергу, то його концентрація мінімальна.

Активні компоненти - найцінніше, що є у складі косметичного засобу, адже саме вони впливають на внутрішньоклітинні біохімічні процеси в різних шарах шкіри та здійснюють заявлений влив.

Ці речовини є і в дорогій, і в дешевій косметиці, і в професійних засобах. Різниця в тому, на якому місці списку інгредієнтів вони знаходяться. Розпізнати їх, зазвичай, нескладно, адже це "козир" виробника і про них пишуть на упаковці великими літерами.