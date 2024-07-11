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Дорого - не значит эффективно: как профессиональная косметика может навредить коже

Четверг 11 июля 2024 11:13
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Дорого - не значит эффективно: как профессиональная косметика может навредить коже Как дорогие средства могут навредить коже (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Наталья Попова

Часто люди покупают дорогие косметические средства в надежде, что они качественные и не будут вредить коже. Однако это не всегда так, ведь после использования такой косметики состояние кожи может только ухудшиться.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу дерматолога Натальи Поповой.

Что следует знать

Не всюду действует правило сравнений автомобиля люкс класса с автомобилем типа запорожца, особенно когда речь идет о косметических средствах.

В первую очередь, нужно уметь правильно читать состав средства, логически думать и анализировать, что вам навязывает маркетинговый отдел того или иного бренда, особенно когда речь идет о профессиональном уходе в клиниках.

Часто косметологи грешат, чаще не по своей воле, навязывают уход одного бренда, который нельзя комбинировать с другим, аптечным или корейским.

"Часто на прием обращаются девушки, которые отдали за подобный уход более 10 тыс.грн, а получили, как бонус - гиперчувствительность, обезвоживание и еще большие высыпания на коже", - написала врач.

Как вредят профессиональные средства

Дело в том, что большинство профессиональных брендов в своем составе обладают достаточно большими концентрациями активов, которые могут не только дать быстрый результат, но и навредить коже.

Причина в том, что уход подобран не верно и достаточно агрессивен.

Часто это последствия "авторских схем", которые дает маркетинговый отдел бренда, и не умение косметолога думать, прежде чем давать всем одну и ту же схему, даже не проанализировав состояние кожи.

На упаковке любого средства должны быть указаны все составляющие по уменьшению их массовой доли. Но если на упаковке большими буквами написано, что средство содержит витамин С, а в составе оно указано в последнюю очередь, то его концентрация минимальна.

Активные компоненты - самое ценное, что есть в составе косметического средства, ведь именно они влияют на внутриклеточные биохимические процессы в разных слоях кожи и осуществляют заявленное влияние.

Эти вещества есть и в дорогостоящей, и в дешевой косметике, и в профессиональных средствах. Разница в том, на каком месте списка ингредиентов они находятся. Распознать их обычно несложно, ведь это "козырь" производителя и о них пишут на упаковке большими буквами.

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