Без дорогих ліків: лікар назвала 4 правила, які допоможуть боротися з ожирінням печінки
Ожиріння печінки - не екзотична хвороба. Вона досить поширена в Україні, але далеко не всі люди знають, що мають проблеми з цим органом. Причина виникнення - неправильний образ життя, харчування, зловживання жирними та шкідливими продуктами.
Як можна справитися з ожирінням печінки без дорогих препаратів, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис дієтолога та сімейного лікаря Юлії Коваль в Instagram.
Що таке ожиріння печінки
Експерт наголошує, що ожиріння печінки - це хвороба цивілізації, яка може бути в кожного з нас. Позбавитися від неї можна за допомогою чотирьох правил.
Це неалкогольна жирова хвороба печінки, яка є найпоширенішою формою захворювання печінки у всьому світі. Це стан, при якому жир відкладається у клітинах печінки, що згодом заважає їй виконувати життєво необхідні функції.
Портрет людини з ожирінням печінки:
- Живе у стані стресу
- Має сидячу роботу
- Не напружує м'язи
- Має шкідливі звички
- Полюбляє жирну, солодку, смажену їжу
- Часто переїдає, через це має надмірну вагу або ожиріння
Як подолати ожиріння печінки
- 1. Нормалізація маси тіла
Дослідження показали, що для зменшення стеатозу печінки необхідна втрата 3-5% загальної маси тіла, а для покращення гістопатології - втрата від 7-10%.
- 2. Фізична активність
На регулярній основі, з обов'язковим включенням анаеробних навантажень
- 3. Зміни у харчуванні
Дотримуватися режиму харчування: рекомендовано їсти 3-4 рази на добу, уникаючи постійних перекусів, включати до раціону складні вуглеводи - каші, висівки, цільнозерновий хліб, до кожного прийому їжу додавати овочі та зелень. Норма на добу - 400-500 г.
А ось прості вуглеводи (солодощі) звести до мінімуму. Рекомендовано відмовитися від пакетованих соків, солодких газованих напоїв, цукрозамінників, сиропів.
Уникати продуктів, у складі яких є трансжири: напівфабрикати, магазинна випічка, сосиски, ковбаси, майонези, соуси, фастфуд. Вживати достатню кількість білкових продуктів з кожним прийомом їжі - це яйця, нежирне м'ясо, риба, бобові, гриби, печінка, молочнокислі продукти. Уникати алкогольних напоїв.
Особливу увагу приділити таким компонентам:
Холін та лецитин - жовтки яєць, волоські горіхи, висівки, квасоля, бобові
Біофлавоноїди - різноманітні свіжі ягоди, всі види зелені, броколі
Вітамін С - цитрусові, солодкий перець, хрестоцвіті, ягоди
Омега-3 - печінка тріски, оселедець, скумбрія, насіння льону
Ферментовані страви - квашена капуста, огірки, яблука
Їжу потрібно тільки запікати, варити, тушкувати, готувати на парі. А від смаження варто відмовитися.
- 4. Нутритивна підтримка
Призначення та дози погоджують індивідуально з лікарем. Найчастіше рекомендується до прийому:
- Вітамін Е (токоферол)
- Омега-3
- Лецитин
- L-карнітин
- Вітаміни групи В
"Ніколи не ігноруйте такі прості, ефективні рекомендації, як зміна способу життя. Вони в деяких випадках працюють краще, ніж дорогі ліки", - підкреслює Юлія Коваль.
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