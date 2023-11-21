Без дорогих ліків: лікар назвала 4 правила, які допоможуть боротися з ожирінням печінки

Ожиріння печінки - не екзотична хвороба. Вона досить поширена в Україні, але далеко не всі люди знають, що мають проблеми з цим органом. Причина виникнення - неправильний образ життя, харчування, зловживання жирними та шкідливими продуктами.

Як можна справитися з ожирінням печінки без дорогих препаратів, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис дієтолога та сімейного лікаря Юлії Коваль в Instagram.

Що таке ожиріння печінки

Експерт наголошує, що ожиріння печінки - це хвороба цивілізації, яка може бути в кожного з нас. Позбавитися від неї можна за допомогою чотирьох правил.

Це неалкогольна жирова хвороба печінки, яка є найпоширенішою формою захворювання печінки у всьому світі. Це стан, при якому жир відкладається у клітинах печінки, що згодом заважає їй виконувати життєво необхідні функції.

Портрет людини з ожирінням печінки:

Живе у стані стресу

Має сидячу роботу

Не напружує м'язи

Має шкідливі звички

Полюбляє жирну, солодку, смажену їжу

Часто переїдає, через це має надмірну вагу або ожиріння

Як подолати ожиріння печінки

1. Нормалізація маси тіла

Дослідження показали, що для зменшення стеатозу печінки необхідна втрата 3-5% загальної маси тіла, а для покращення гістопатології - втрата від 7-10%.

2. Фізична активність

На регулярній основі, з обов'язковим включенням анаеробних навантажень

3. Зміни у харчуванні

Дотримуватися режиму харчування: рекомендовано їсти 3-4 рази на добу, уникаючи постійних перекусів, включати до раціону складні вуглеводи - каші, висівки, цільнозерновий хліб, до кожного прийому їжу додавати овочі та зелень. Норма на добу - 400-500 г.

А ось прості вуглеводи (солодощі) звести до мінімуму. Рекомендовано відмовитися від пакетованих соків, солодких газованих напоїв, цукрозамінників, сиропів.

Уникати продуктів, у складі яких є трансжири: напівфабрикати, магазинна випічка, сосиски, ковбаси, майонези, соуси, фастфуд. Вживати достатню кількість білкових продуктів з кожним прийомом їжі - це яйця, нежирне м'ясо, риба, бобові, гриби, печінка, молочнокислі продукти. Уникати алкогольних напоїв.

Особливу увагу приділити таким компонентам:

Холін та лецитин - жовтки яєць, волоські горіхи, висівки, квасоля, бобові

Біофлавоноїди - різноманітні свіжі ягоди, всі види зелені, броколі

Вітамін С - цитрусові, солодкий перець, хрестоцвіті, ягоди

Омега-3 - печінка тріски, оселедець, скумбрія, насіння льону

Ферментовані страви - квашена капуста, огірки, яблука

Їжу потрібно тільки запікати, варити, тушкувати, готувати на парі. А від смаження варто відмовитися.

4. Нутритивна підтримка

Призначення та дози погоджують індивідуально з лікарем. Найчастіше рекомендується до прийому:

Вітамін Е (токоферол)

Омега-3

Лецитин

L-карнітин

Вітаміни групи В

"Ніколи не ігноруйте такі прості, ефективні рекомендації, як зміна способу життя. Вони в деяких випадках працюють краще, ніж дорогі ліки", - підкреслює Юлія Коваль.