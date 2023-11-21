ua en ru
Вт, 21 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Без дорогих ліків: лікар назвала 4 правила, які допоможуть боротися з ожирінням печінки

Вівторок 21 листопада 2023 11:08
UA EN RU
Без дорогих ліків: лікар назвала 4 правила, які допоможуть боротися з ожирінням печінки Як позбавитися від ожиріння печінки без ліків (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова
Експерт: Юлія Коваль

Ожиріння печінки - не екзотична хвороба. Вона досить поширена в Україні, але далеко не всі люди знають, що мають проблеми з цим органом. Причина виникнення - неправильний образ життя, харчування, зловживання жирними та шкідливими продуктами.

Як можна справитися з ожирінням печінки без дорогих препаратів, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис дієтолога та сімейного лікаря Юлії Коваль в Instagram.

Що таке ожиріння печінки

Експерт наголошує, що ожиріння печінки - це хвороба цивілізації, яка може бути в кожного з нас. Позбавитися від неї можна за допомогою чотирьох правил.

Це неалкогольна жирова хвороба печінки, яка є найпоширенішою формою захворювання печінки у всьому світі. Це стан, при якому жир відкладається у клітинах печінки, що згодом заважає їй виконувати життєво необхідні функції.

Портрет людини з ожирінням печінки:

  • Живе у стані стресу
  • Має сидячу роботу
  • Не напружує м'язи
  • Має шкідливі звички
  • Полюбляє жирну, солодку, смажену їжу
  • Часто переїдає, через це має надмірну вагу або ожиріння

Як подолати ожиріння печінки

  • 1. Нормалізація маси тіла

Дослідження показали, що для зменшення стеатозу печінки необхідна втрата 3-5% загальної маси тіла, а для покращення гістопатології - втрата від 7-10%.

  • 2. Фізична активність

На регулярній основі, з обов'язковим включенням анаеробних навантажень

  • 3. Зміни у харчуванні

Дотримуватися режиму харчування: рекомендовано їсти 3-4 рази на добу, уникаючи постійних перекусів, включати до раціону складні вуглеводи - каші, висівки, цільнозерновий хліб, до кожного прийому їжу додавати овочі та зелень. Норма на добу - 400-500 г.

А ось прості вуглеводи (солодощі) звести до мінімуму. Рекомендовано відмовитися від пакетованих соків, солодких газованих напоїв, цукрозамінників, сиропів.

Уникати продуктів, у складі яких є трансжири: напівфабрикати, магазинна випічка, сосиски, ковбаси, майонези, соуси, фастфуд. Вживати достатню кількість білкових продуктів з кожним прийомом їжі - це яйця, нежирне м'ясо, риба, бобові, гриби, печінка, молочнокислі продукти. Уникати алкогольних напоїв.

Особливу увагу приділити таким компонентам:

Холін та лецитин - жовтки яєць, волоські горіхи, висівки, квасоля, бобові

Біофлавоноїди - різноманітні свіжі ягоди, всі види зелені, броколі

Вітамін С - цитрусові, солодкий перець, хрестоцвіті, ягоди

Омега-3 - печінка тріски, оселедець, скумбрія, насіння льону

Ферментовані страви - квашена капуста, огірки, яблука

Їжу потрібно тільки запікати, варити, тушкувати, готувати на парі. А від смаження варто відмовитися.

  • 4. Нутритивна підтримка

Призначення та дози погоджують індивідуально з лікарем. Найчастіше рекомендується до прийому:

  • Вітамін Е (токоферол)
  • Омега-3
  • Лецитин
  • L-карнітин
  • Вітаміни групи В

"Ніколи не ігноруйте такі прості, ефективні рекомендації, як зміна способу життя. Вони в деяких випадках працюють краще, ніж дорогі ліки", - підкреслює Юлія Коваль.

Раніше ми розповідали 12 причин знизити кількість цукру у раціоні прямо зараз.

А ще писали про те, що експерт назвав "чорний список" продуктів, які шкодять печінці.

Читайте РБК-Україна в Google News
изжога здоровя Здорова їжа Поради дієтолога