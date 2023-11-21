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Без дорогих лекарств: врач назвала 4 правила, которые помогут бороться с ожирением печени

Вторник 21 ноября 2023 11:08
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Без дорогих лекарств: врач назвала 4 правила, которые помогут бороться с ожирением печени Как избавиться от ожирения печени без лекарств (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова
Эксперт: Юлия Коваль

Ожирение печени - не экзотическая болезнь. Она достаточно распространена в Украине, но далеко не все люди знают, что испытывают проблемы с этим органом. Причина возникновения - неправильный образ жизни, питания, злоупотребления жирными и вредными продуктами.

Как можно справиться с ожирением печени без дорогих препаратов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение диетолога и семейного врача Юлии Коваль в Instagram.

Что такое ожирение печени

Эксперт отмечает, что ожирение печени - это болезнь цивилизации, которая может быть у каждого из нас. Избавиться от нее можно с помощью четырех правил.

Это неалкогольная жировая болезнь печени, являющаяся самой распространенной формой заболевания печени во всем мире. Это состояние, при котором жир откладывается в клетках печени, что мешает ей выполнять жизненно необходимые функции.

Портрет человека с ожирением печени:

  • Живёт в состоянии стресса
  • Имеет сидячую работу
  • Не напрягает мышцы
  • Имеет вредные привычки
  • Любит жирную, сладкую, жареную пищу
  • Часто переедает, из-за этого имеет избыточный вес или ожирение

Как преодолеть ожирение печени

  • 1. Нормализация массы тела

Исследования показали, что для уменьшения стеатоза печени необходима потеря 3-5% общей массы тела, а для улучшения гистопатологии – потеря от 7-10%.

  • 2. Физическая активность

На регулярной основе, с обязательным включением анаэробных нагрузок

  • 3. Изменения в питании

Соблюдать режим питания: рекомендовано есть 3-4 раза в сутки, избегая постоянных перекусов, включать в рацион сложные углеводы – каши, отруби, цельнозерновой хлеб, к каждому приему пищу добавлять овощи и зелень. Норма в сутки – 400-500 г.

А вот простые углеводы (сладости) свести к минимуму. Рекомендуется отказаться от пакетированных соков, сладких газированных напитков, сахарозаменителей, сиропов.

Избегать продуктов, в составе которых есть трансжиры: полуфабрикаты, магазинная выпечка, сосиски, колбасы, майонезы, соусы, фастфуд. Употреблять достаточное количество белковых продуктов с каждым приемом пищи – это яйца, нежирное мясо, рыба, бобовые, грибы, печень, молочнокислые продукты. Избегать алкогольных напитков.

Особое внимание уделить следующим компонентам:

Холин и лецитин - желтки яиц, грецкие орехи, отруби, фасоль, бобовые

Биофлавоноид - разнообразные свежие ягоды, все виды зеленые, брокколи

Витамин С – цитрусовые, сладкий перец, крестоцветные, ягоды

Омега-3 - печень трески, сельдь, скумбрия, семена льна

Ферментированные блюда – квашеная капуста, огурцы, яблоки

Еду нужно только запекать, варить, тушить, готовить на пару. А от жарки следует отказаться.

  • 4. Нутритивная поддержка

Назначение и дозы согласовываются индивидуально с врачом. Чаще рекомендуется к приему:

  • Витамин Е (токоферол)
  • Омега-3
  • Лецитин
  • L-карнитин
  • Витамины группы В

"Никогда не игнорируйте такие простые, эффективные рекомендации, как изменение образа жизни. Они в некоторых случаях работают лучше, чем дорогостоящие лекарства", - подчеркивает Юлия Коваль.

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