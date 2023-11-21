Без дорогих лекарств: врач назвала 4 правила, которые помогут бороться с ожирением печени
Ожирение печени - не экзотическая болезнь. Она достаточно распространена в Украине, но далеко не все люди знают, что испытывают проблемы с этим органом. Причина возникновения - неправильный образ жизни, питания, злоупотребления жирными и вредными продуктами.
Как можно справиться с ожирением печени без дорогих препаратов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение диетолога и семейного врача Юлии Коваль в Instagram.
Что такое ожирение печени
Эксперт отмечает, что ожирение печени - это болезнь цивилизации, которая может быть у каждого из нас. Избавиться от нее можно с помощью четырех правил.
Это неалкогольная жировая болезнь печени, являющаяся самой распространенной формой заболевания печени во всем мире. Это состояние, при котором жир откладывается в клетках печени, что мешает ей выполнять жизненно необходимые функции.
Портрет человека с ожирением печени:
- Живёт в состоянии стресса
- Имеет сидячую работу
- Не напрягает мышцы
- Имеет вредные привычки
- Любит жирную, сладкую, жареную пищу
- Часто переедает, из-за этого имеет избыточный вес или ожирение
Как преодолеть ожирение печени
- 1. Нормализация массы тела
Исследования показали, что для уменьшения стеатоза печени необходима потеря 3-5% общей массы тела, а для улучшения гистопатологии – потеря от 7-10%.
- 2. Физическая активность
На регулярной основе, с обязательным включением анаэробных нагрузок
- 3. Изменения в питании
Соблюдать режим питания: рекомендовано есть 3-4 раза в сутки, избегая постоянных перекусов, включать в рацион сложные углеводы – каши, отруби, цельнозерновой хлеб, к каждому приему пищу добавлять овощи и зелень. Норма в сутки – 400-500 г.
А вот простые углеводы (сладости) свести к минимуму. Рекомендуется отказаться от пакетированных соков, сладких газированных напитков, сахарозаменителей, сиропов.
Избегать продуктов, в составе которых есть трансжиры: полуфабрикаты, магазинная выпечка, сосиски, колбасы, майонезы, соусы, фастфуд. Употреблять достаточное количество белковых продуктов с каждым приемом пищи – это яйца, нежирное мясо, рыба, бобовые, грибы, печень, молочнокислые продукты. Избегать алкогольных напитков.
Особое внимание уделить следующим компонентам:
Холин и лецитин - желтки яиц, грецкие орехи, отруби, фасоль, бобовые
Биофлавоноид - разнообразные свежие ягоды, все виды зеленые, брокколи
Витамин С – цитрусовые, сладкий перец, крестоцветные, ягоды
Омега-3 - печень трески, сельдь, скумбрия, семена льна
Ферментированные блюда – квашеная капуста, огурцы, яблоки
Еду нужно только запекать, варить, тушить, готовить на пару. А от жарки следует отказаться.
- 4. Нутритивная поддержка
Назначение и дозы согласовываются индивидуально с врачом. Чаще рекомендуется к приему:
- Витамин Е (токоферол)
- Омега-3
- Лецитин
- L-карнитин
- Витамины группы В
"Никогда не игнорируйте такие простые, эффективные рекомендации, как изменение образа жизни. Они в некоторых случаях работают лучше, чем дорогостоящие лекарства", - подчеркивает Юлия Коваль.
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