На дорогах Киева появились новые зоны: как правильно водителям их проезжать

"Благодаря им улучшается видимость велосипедистов во время поворотов налево, перестроения и маневров на перекрестке", - говорится в сообщении.

Где уже появились левоповоротные велосипедные зоны ожидания

На регулируемом перекрестке улиц Олеся Гончара и Ярославов Вал. Такую зону ожидания организовали в рамках продолжения велосипедной полосы на улице Олеся Гончара от улицы Ярославов Вал до Большой Житомирской.

Теперь велосипедными полосами уже соединена площадь Победы, Львовская площадь, Золотые Ворота и улица Большая Житомирская.

Скоро такие же зоны появятся на улицах Цитадельная, Бажова и Микитенко.

Фото: На дорогах Киева появились новые зоны (facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Как правильно проезжать зону ожидания велосипедистам и автомобилистам?

Велосипедисты на красный сигнал светофора, чтобы повернуть налево должны перестроиться с велосипедной полосы на зону ожидания перед автомобилями, помеченную красной разметкой, и занять положение как можно левее.

Трогаться на зеленый сигнал светофора. На зеленый сигнал для поворота налево подождать на велосипедной полосе на красный сигнал и перестроиться на велосипедную зону ожидания как можно левее. Трогаться на зеленый сигнал светофора.

Важно! Необходимо обязательно подавать сигнал рукой о направлении маневра!

Автомобилисты на красный сигнал светофора должны остановиться перед первой стоп-линией у знака и разметки "Стоп".

На зеленый сигнал светофора дать возможность велосипедистам выполнить левый поворот, двигаться за велосипедистами, сохраняя дистанцию.