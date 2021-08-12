На дорогах Києва з'явилися нові зони: як правильно водіям їх проїжджати

"Завдяки ним покращується видимість велосипедистів під час поворотів ліворуч, перелаштування та маневрів на перехресті", - йдеться в повідомленні.

Де вже з'явилися лівоповоротні велосипедні зони очікування

На регульованому перехресті вулиць Олеся Гончара та Ярославів Вал. Таку зону очікування організували в рамках продовження велосипедної смуги на вулиці Олеся Гончара від вулиці Ярославів Вал до Великої Житомирської.

Тепер велосипедними смугами вже поєднана площа Перемоги, Львівська площа, Золоті Ворота та вулиця Велика Житомирська.

Скоро такі ж самі зони з'являться на вулицях Цитадельна, Бажова та Микитенка.

Фото: На дорогах Києва з'явилися нові зони (facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Як правильно проїжджати зону очікування велосипедистам і автомобілістам?

Велосипедисти на червоний сигнал світлофора аби повернути ліворуч мають перелаштуватися з велосипедної смуги на зону очікування перед автомобілями, позначену червоною розміткою, та зайняти положення якомога лівіше.

Рушати - на зелений сигнал світлофора. На зелений сигнал для повороту ліворуч зачекати на велосипедній смузі на червоний сигнал і перелаштуватися на велосипедну зону очікування якомога лівіше. Рушати на зелений сигнал світлофора.

Важливо! Необхідно обов’язково подавати сигнал рукою про напрямок маневру!

Автомобілісти на червоний сигнал світлофора мають зупинитись перед першою стоп-лінією біля знаку та розмітки "Стоп".

На зелений сигнал світлофора дати можливість велосипедистам виконати лівий поворот, рухатися за велосипедистами, зберігаючи дистанцію.